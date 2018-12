Saimaan pinta on nyt alimmillaan vuosiin — Vedenpinta on laskenut kesäkuun korkeuksista jo 85 senttiä

Pitkä, lämmin ja kuiva kesä jätti jälkensä Saimaaseen. Järvenpinta on nyt alempana kuin mihin on viime vuosina totuttu. Vedenpinta on 25 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Saimaan pinta on laskenut puolessa vuodessa peräti 85 senttiä. Vedenpinta on ollut viime päivinä Lauritsalassa korkeuslukeman 75,55 (metriä merenpinnan yläpuolella) tuntumassa, kun kesäkuussa vedenkorkeus ylitti pariin otteeseen 76,40 tason.

Järvenpinta on ollut viimeksi näin alhaalla lyhyen aikaa lokakuun lopulla 2013. Saimaalla oli pitkä kuiva kausi kaikkien aikojen hellekesän 2010 jäljiltä: syyskuusta vuoden 2011 loppuun. Tuolloin vedenpinta oli useita kertoja nykyistäkin selvästi alempana.

Keskimääräistä kuivempi loppuvuosi

Vuoksen vesistöalueella satoi marraskuussa vain kolmannes keskimääräisestä. Joulukuun alkupuoliskolla on satanut 18 millimetriä, kun kuukauden pitkänajan keskiarvo on 51 milliä. Lokakuussa satoi 80 prosenttia tavanomaisesta.

Lunta on Vuoksen vesistöalueella 15—20 senttiä keskimääräistä vähemmän.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemän ennusteen mukaan Saimaan pinta pysyy lähiajat lähes nykyisellään tai laskee hieman. Vedenpinnan hidas lasku jatkuu ensi vuoden puolella, ellei talvesta tule tavallista leudompi ja sateisempi.

Vuoksen juoksutusmäärä on vallitsevilla vedenkorkeuksilla 510—500 kuutiometriä sekunnissa joulu-tammikuussa.

Kallavesi on 16 senttiä ja Pielinen 26 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Minna Mänttäri Saimaalla on ollut vaihteleva vuosi. Alkuvuonna vedenpinta oli korkealla, mutta loppuvuonna pinta on laskenut huomattavasti.

Vedenpinnan vaihtelu tuskin häiritsee norpan pesintää

Tämänhetkisten tietojen perusteella Kaakkois-Suomen ELYn johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö arvioi vedenpinnan vaihtelun talvella vähäiseksi, mikä on hyvä asia esimerkiksi saimaannorpan pesinnän kannalta.

Jotta pesintä onnistuu, vedenpinta saisi vaihdella talvikuukausina enintään 20 senttiä suuntaan tai toiseen.

Kuivuus on täysin mahdollinen uhkakuva

Mikäli vedenpinta laskee lähikuukausina normaalivyöhykkeen alarajan tuntumaan, ELY joutuu harkitsemaan Vuoksen juoksutuksen pienentämistä luonnontilaisesta.

Jos ensi keväänä ja kesällä on yhtä kuivaa ja lämmitä kuin viime keväänä ja kesällä, Höytämön mukaan on uhkana, että vedenpinta laskee jopa korkeustason 75,00 tuntumaan. Näin alhaalla Saimaan pinta on ollut edellisen kerran kevättalvella 2003.

Yksi kuiva vuosi ei aiheuta Saimaalla merkittäviä ongelmia, jos lähtötilanne on ollut runsasvetinen. Kaksi kuivaa vuotta peräkkäin on jo huomattavasti suurempi ongelma. Tämä on Höytämön mukaan täysin mahdollista, vaikkei toivottavaa.