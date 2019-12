Viisi valtuutettua teki Rautjärven aseman koulun lopetuspäätöksestä kunnallisvalituksen: ”Kunnan taloutta ei korjata pelkällä koulun lakkautuksella, vaan pitäisi miettiä laajempia toimenpiteitä, jotta kunta säilyy elinkelpoisena”, sanoo Petteri Laaksonen

Rautjärven aseman koulun lakkautuspäätöstä ei niellä purematta. Viisi rautjärveläistä kunnanvaltuutettua on tehnyt kunnallisvalituksen valtuuston marraskuisesta ratkaisusta lakkauttaa aseman koulu ensi elokuusta lähtien.

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetun kunnallisvalituksen ovat allekirjoittaneet valtuutetut Petteri Laaksonen (kok.), Kari Luumi (kesk.), Esa Ilves (sd.), Timo Mikkonen (kesk.) ja Timo Näränen (kesk.).

Valituksessa esitetään lakkautuspäätöksen hylkäämistä ja sen laittamista välittömään toteutuskieltoon.

— Iso joukko ihmisiä on sitä mieltä, että koulun lopetus on kuolinisku alueelle. Etäisyydet ovat isoja ja koulunkäynti kaukana on lapsille raskasta. Päätös ei myöskään ollut laillinen, perustelee valitusta Laaksonen.

Santeri Tynkkynen Aseman koulun on määrä lopettaa toimintansa tulevan lukukauden jälkeen. Arkistokuva.

Laajempi tarkastelu tarpeen

Valituksessa todetaan, että koulun lakkautus on riittämätön toimenpide kunnan talouden korjaamiseen.

— Sopeuttamistoimiin tarvitaan kokonaisvaltainen suunnitelma. Nyt pitäisi keskustella siitä, onko Rautjärvi enää elinkelpoinen kunta.

Laaksonen toteaa, että talouden sopeuttamista mietittäessä olisi pitänyt tarkastella kriittisesti myös kunnan henkilöstöä.

— Muissa kunnissa kuten Imatralla käydään yt-neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi. Täällä sellaista ei ole tehty. On vain annettu ymmärtää, että kun tehdään pieni kosmeettinen korjaus on asia sillä selvä, moittii Laaksonen.

Valitus ei yllättänyt

Lakkautuspäätöksestä tehty kunnallisvalitus ei yllättänyt Rautjärven kunnanjohtajaa Harri Anttilaa.

— Tilanne on normaali. Valitusaika päätöksestä on vielä käynnissä. Hallinto-oikeuteen voi kuitenkin valittaa vain laillisuusperusteilla, muistuttaa Anttila.

On mahdollista, että hallinto-oikeudessa käsittelyssä oleva valitus lykkää kuitenkin lakkautuksen toimeenpanoa.

— Menee tammikuun puolelle, ennen kuin pääsemme laatimaan vastinetta valitukselle, Anttila pohtii.

Rautjärven kunnanvaltuusto päätti aseman koulun lakkautuksesta kokouksessaan 11. marraskuuta. Koulu on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2020 alkaen ja siirtää 3.—6. luokkien oppilaat Simpeleen koululle.