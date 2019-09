Googlelta uusi jätti-investointi Haminaan — Suomessa vieraileva Googlen toimitusjohtaja Sundar Pitchai julkisti uuden 600 miljoonan euron investoinnin Haminan datakeskukseen

Pääministeri Antti Rinne tapasi tänään Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain. Juuri järjestetyssä tiedotustilaisuudessa pääministeri Rinne kertoi, että Google on ilmoittanut uudesta jätti-investoinnista Haminaan.

— Google on ilmoittanut uudesta 600 miljoonan investoinnista Haminaan. Google on investoinut Haminaan yhteensä jo 2 miljardia euroa.

Rinne totesi, että uutinen on hyvä koko Suomen kannalta ja erityisen hyvä Haminan kannalta.

— Tämä on erinomainen uutinen Suomelle. Googlen tänään julkaisema investointisuunnitelma Suomeen ja Eurooppaan on merkittävä. Suomessa se tarkoittaa 600 miljoonan investointia Haminan datakeskukseen ja lisäksi kahta tuulivoimaprojektia, jotka tulevat tuottamaan 250 megawattia puhdasta sähköä., kertoo pääministeri Rinne.

Investoinnit tehdään seuraavan kahden vuoden aikana. Google aikoo kasvattaa läsnäoloa Haminassa vuoteen 2020. Luvassa on runsaasti uusia työpaikkoja tulevien kahden vuoden aikana.

Suomi on investoijalle vakaa maa

Rinteen mukaan Suomen vahvuuksia ovat vakaus ja turvallisuus ja korkea luottamus yhteiskunnassa.



— Meidän vahvuuksiamme ovat vakaus ja turvallisuus, korkea osaaminen, hyvin toimiva ja tehokas hallinto ja korkea luottamus yhteiskunnassa. Nämä ovat merkityksellisiä tekijöitä kansainvälisessä kilpailussa investoinneista.

Kohti omavaraista päästötöntä sähköntuotantoa

Kimmo Seppälä Google Haminan palvelinkeskus laajentaa

Hiilineutraalius on yhtiölle tärkeä tavoite.

— Meille on tärkeää tähdätä hiilineutraaliin jalanjälkeen ja näen, että se on myös Suomen tavoite. Se on yksi keskeinen syy investointeihimme, Pichai sanoo.

Investointien jälkeen datakeskus on lähes omavarainen päästöttömässä sähköntuotannossa.

— Sain kuulla, että tuulivoimainvestointien jälkeen päästöttömän sähkön tuotanto vastaa lähes kokonaan Suomen datakeskuksen sähkönkulutusta. Olen tyytyväinen siitä, että ilmasto on otettu tosissaan tässä suunnitelmassa, totesi Rinne.

Pichai kertoi olevansa erityisen vaikuttunut myös siitä, että Suomessa iso osa väestöstä on koulutettu hallitsemaan tekoälyä.

— Suomi on johtava maa tekoälyssä ja alan koulutus on Suomessa korkeatasoista.

Uutista päivitetään.