Lappeenrannan keskustan uusi päiväkoti avautuu Rakuunamäelle vuoden 2022 alussa. Näin käy, jos tiistaina kokoontuva lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja tavoiteaikataulun.

Päiväkotia kutsuttaisiin toistaiseksi uudeksi Snellmanin päiväkodiksi. Siihen tulee 105 paikkaa viidelle lapsiryhmälle. Päiväkoti korvaa nykyisen Snellmanin päiväkodin toiminnan rakennuksissa 1,3 ja 4 sekä Kasarmikatu 19:ssä olevat tilapäiset tilat.

Henkilökuntaa uudessa päiväkodissa on kaikkiaan 22. Päiväkotiin tulee palvelukeittiö.

Päiväkodin piha toimii iltaisin ja viikonloppuisin alueen alle kouluikäisten lähiliikuntapaikkana.

Rakentamisen olisi pitänyt alkaa viime vuonna

Keskusta-alueen uusi päiväkoti piti alun perin rakentaa jo viime ja tämän vuoden aikana. Noin neljän miljoonan euron hanke on lykkääntynyt.

Näillä näkymin rakentaminen alkaa ensi lokakuussa. Kaupungin ensi vuoden talousarvioon on esitetty päiväkotia varten 2 miljoonaa euroa ja 1,9 miljoonan euron kustannusvaraus vuodelle 2021.

Päiväkodin vuokra on huomattavasti suurempi kuin nykyisten tilojen vuokra. Lasten ja nuorten lautakunta esittää, että vuokrakulujen muutokset otetaan aikanaan huomioon talousarviokehyksessä.

Yksi peruste uudelle päiväkodille on se, että keskusta-alueen pohjoisesta osasta puuttuvat kaupungin ylläpitämät päiväkodit. Leirin päiväkodin toiminta on lopetettu vuonna 2017. Tykissä Matkamiehenkadulla on Kourulan päiväkodin väistötilat. Kunnallista päivähoitoa keskustan suunnalla tarjoavat Keltun, Kesämäen, Peltolan ja Snellmanin päiväkodit.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on pysynyt korkeana keskustassa, vaikka vuoden 2017 jälkeen Lappeenrannassa syntyneet ikäluokat ovat olleet aiempaa pienempiä. Keskustaa täydennysrakennetaan, mikä pitänee kysynnän suurena jatkossakin.

Marleena Liikkanen Keskustaan kaivataan uutta päiväkotia. Snellmanin päiväkoti lakkautetaan.

Soviteltiin myös Lönnrotin koulun ruokalan paikalle

Uusi päiväkoti tulee Rakuunamäen vanhalle varuskunta-alueelle Mannerheiminkadun ja Rykmentinraitin (Kasarmikadun) kulmaukseen. Osa tiloista sijoittuu uudisrakennukseen ja osa suojeltuun rakennukseen numero 22.

Rakuunamäen asemakaava on edelleen vireillä. Kaavan pitäisi saada lainvoima ensi vuoden alkupuolella, jotta päiväkodin suunniteltu aikataulu toteutuisi.

Ennen rakentamista Senaatti kiinteistöt puhdistaa maaperän päiväkotitoiminnan vaatimaan tasoon. Tontilla oleva varasto- ja lämpökeskusrakennus puretaan.

Rakuunamäen ohella päiväkodin paikaksi selvitettiin kolmea muuta vaihtoehtoa.

Näistä yhdessä päiväkotia kaavailtiin Lönnrotin koulun ruokalan tilalle niin, että rakennukseen olisi tullut myös Lyseon tiloja. Tässä vaihtoehdossa Lönnrotin koulu olisi pysynyt omissa tiloissaan.

Sen sijaan toisessa vaihtoehdossa Lönnrotin koulun oppilaat olisivat siirtyneet Kimpisen kouluun. Uusi päiväkoti olisi tullut Lönnrotin ruokalan tilalle ja Lyseo olisi hyödyntänyt Lönnrotin koulun tiloja.

Kolmannessa vaihtoehdossa päiväkoti olisi sijoitettu Lönnrotin koulun ylätaloon. Tämän vaihtoehdon tutkimista ei jatkettu yhtä pitkälle kuin muiden.