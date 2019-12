Lentoasemasäätiöllä vaikeuksia maksaa velkansa Lappeenrannan kaupungille — Säätiö esittää kaupungille 750 000 euron pääomasijoitusta

Saimaan lentoasema säätiö ei kykene maksamaan 800 000 euron lainaansa Lappeenrannan kaupungille. Puolivuotiskatsauksessaan säätiö arvioikin, että sen tilinpäätös tältä vuodelta on 520 000 euroa tappiollinen.

Säätiö toivoo, että kaupunki tarkistaa vuonna 2019 myöntämäänsä avustusta, ja esittää, että 800 000 euron avustuksen sijasta kaupunki tekee 750 000 euron sijoituksen säätiön pääomaan.

Säätiö kääntyi tänä vuonna kaupungin puoleen, kun 800 000 euron suuruinen valtion tuki viivästyi. Lappeenrannan kaupunginhallitus myönsi säätiölle saman suuruisen avustuksen sillä ehdolla, että summa maksetaan takaisin sitten, kun tuki on tullut valtiolta.

Saimaan lentoasema säätiö on ilmaissut jo aiemmin tänä syksynä toiveen, ettei sen tarvitsisi maksaa lisätukea takaisin.

Lentoasema tarvitsee valtion tukea myös jatkossa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan lentoasemalle 1,4 miljoonan euron suuruisen rahoituksen vuodelle 2020.

— Lentoasema Oy tarvitsee myös valtion tukea jatkossa. Lisäksi liiketoimintasuunnitelmassa ennustetaan, että kenttä tarvitsee koko ennustejaksolle muutakin rahoitusta muun muassa markkinointiin, toteaa Saimaan lentoasema säätiön toimitusjohtaja Markus Lankinen tiedotteessa.

Lankisen mukaan aseman talous säilyy kasvusta huolimatta negatiivisena vuosina 2020—2025, joten asema tarvitsee vielä lähivuosina tukea. Kaupungin myöntämien tukien lisäksi rahoitustarvetta on noin 2 miljoonaa euroa.

— Olemme menossa oikeaan suuntaan, mutta emme ole vielä maalissa. Valtion tuen määrä saattaa pienentyä. Arvioimme myös, että kaupungin rahoitus laskee nykyisestä noin 1,5 miljoonasta eurosta per vuosi alle puoleen miljoonaan euroon vuonna 2023. Tavoitteena on, että lentoasema toimisi omillaan vuonna 2025, Lankinen sanoo.

Tavoitteena on kentän matkustajaennätys, johon liittyy riskejä

Lappeenrannan kaupunginhallitus on edellyttänyt säätiöltä myös liiketoimintasuunnitelmaa, jonka piti olla valmis ennen talousarviokäsittelyä. Suunnitelma on nyt valmistunut, ja kaupunginhallitus käsittelee sitä kokouksessaan ensi maanantaina 16. joulukuuta.

Liiketoimintasuunnitelmassa linjataan konsernin keskeisiä liiketoimintatavoitteita ja riskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2020—2025.

Tavoitteena on kentän matkustajaennätys, yli 150 000 lentomatkustajaa ensi vuonna. Matkustajamäärien odotetaan kasvavan myös seuraavina vuosina.

Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Armas Timonen toteaa tiedotteessa, että matkustajamäärien kasvun nopeuteen liittyy joukko riskejä, joiden torjuntaan tarvitaan Lappeenrannan kaupunkia.

— Kasvuun liittyvää riskiä pienennetään vahvalla markkinoinnilla kohdealueen matkailumarkkinoilla sekä viestinnällä Venäjällä ja kaakkoisessa Suomessa. On tarpeen myös parantaa kulkuyhteyksiä kentältä matkailualueille ja takaisin, Timonen sanoo.