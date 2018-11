Treeneissä harjoitellaan mutta myös puhutaan kaikesta — kalajutuista lähtien. Lappeenrannan Urheilu-Miesten aikuisurheilijoiden jaoston jäsenten välillä vallitsee syvä ystävyys, ja osa harrastajista on urheillut yhdessä vuosikymmeniä. Tällä hetkellä jaoston ikäjakauma on huima: harrastajia on 35-vuotiaasta 87-vuotiaaseen.



Yhdessä olo ja liikunnan ilo ovat seniori-ikäisille aikuisurheilijoille tärkeimmät syyt kokoontua urheilemaan. Ripaus kilpailuhenkisyyttä harrastajissa kuitenkin on, ja miehet kiertävät yleisurheilukilpailuja Suomessa ja osa jopa muualla maailmassa.

— Kilpailu ei kuitenkaan ole meille se ykkösasia. Porukka on tärkeämpi. Paras hetki on se, kun harjoitusten jälkeen mennään porukalla kahville, Esko Huttunen kertoo.

Huumoria ja kannustusta

Pitkän linjan urheilijoiden yhteishenki on kannustava. Yhteinen huumori ja sisäpiirin vitsit ovat syntyneet vuosikymmenten aikana.

— Aamulla, kun nähdään ensimmäisen kerran, kysytään heti, että onko kroppa kunnossa, Huttunen sanoo.



Harrastajat harjoittelevat Lappeenrannan urheilutalon yleisurheiluhallissa neljästi viikossa. Harjoituksissa muun muassa juostaan, nostetaan painoja ja hypätään korkeutta. Liikunnan ja kahvittelun lisäksi yhteisiä perinteitä ovat jaoston saunaillat.



Ikämiehet ovat rautaisessa kunnossa, mikä näkyy muun muassa siinä, että Raimo Kietäväinen innostuu hyppäämään korkeutta — ihan kylmiltään.

— Jokainen treenaa yhdessä harjoittelemisen lisäksi omia lajiharjoituksiaan, Huttunen kertoo.

Urheilu on ollut aina oma juttu

Suuri osa jaoston jäsenistä on urheillut koko ikänsä. Monella on takataskussaan eri yleisurheilulajien piirimestaruuksia, Suomen-mestaruuksia tai jopa maailmanmestaruuksia. Joukkoon mahtuu intohimoisesti esimerkiksi jalkapalloa, judoa ja triathlonia harrastaneita.

— Sain ensimmäisen palkintoni painista alle 31-kiloisten sarjassa. Olin sellainen vaahtosammuttimen kokoinen, alle kymmenenvuotias. Liikunta on ollut verissä aina, Kietäväinen sanoo.

Jaostossa on kaikkiaan neljäkymmentä henkeä, joten liikuntaan ja muihin arjen asioihin on tarjolla paljon vertaistukea ja kannustusta.

Jenni Hirvinen Harjoituksissa tehdään muun muassa tiukkaa salitreeniä.

"Yhteiskunnalle koituu älyttömät kustannukset, jos ihmiset eivät pysy kunnossa"

Pekka Latun elämään liikunta tuli vasta hänen ollessaan 50-vuotias. Tuolloin työterveyslääkäri totesi miehen olevan rapakunnossa. Lattu otti lääkärin sanat vakavasti. Hän alkoi harjoitella ja juosta maratoneja, mikä oli koko elämän mullistava päätös.

— Kunnon kohottaminen on todella tärkeää, jos ajatellaan koko yhteiskunnan tulevaisuutta. Väestö ikääntyy, ja ihmiset elävät vanhoiksi. Yhteiskunnalle koituu älyttömät kustannukset, jos ihmiset eivät pysy kunnossa. On tärkeää, että voisimme siirtää edes kymmenellä vuodella sitä, että kupsahdamme huonoon kuntoon, Lattu sanoo.



Ryhmän tuki on kaikille jaoston jäsenille merkittävä motivaation lähde liikkumiseen. Liikunnan suola, Raimo Kietäväinen kuvailee.

— Kroppa voisi olla ihan erilaisessa kunnossa, jos en olisi urheillut. Tässä porukassa ollaan niin kauan kuin henki pihisee, Raimo Suominen sanoo.