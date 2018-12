Savitaipaleen lukiolaisille ilmainen koulumatka viidestä kilometristä lähtien

Savitaipaleen kunta järjestää ensi syksystä lähtien ilmaiset koulumatkat kaikille lukiolaisille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä eikä vuoroautoliikennettä ole käytettävissä. Kyytien piiriin pääsevät näin myös ne, joille Kela ei maksa koulumatkatukea. Etu koskee sekä savitaipalelaisia että muista kunnista tulevia opiskelijoita.

Kelan tukeen oikeuttavat vasta kymmenen kilometrin tai sitä pitemmät koulumatkat. Tukea maksettaessa oppilaan omavastuuosuus on kymmenen kilometrin matkakustannusta vastaava summa. Kun kunta järjestää kuljetuksen, saa se Kelalta oppilaan koulumatkatuen. Matka on kokonaan ilmainen oppilaille silloin, kun kunta ei peri omavastuuosuutta.

Ilmainen koulumatka on keino saada lukioon oppilaita sekä omasta että naapurikunnista. Savitaipaleen lukion 95 opiskelijasta on tänä vuonna lähes puolet ulkopaikkakuntalaisia. Enemmän kuin kaksi kolmannesta oppilaista on kuljetusten piirissä.

— 68 kuljetusten piirissä olevasta 10—20 oppilaan koulumatka on yli viisi mutta alle kymmenen kilometriä, lukion rehtori Petri Kyyrä kertoo.

He ovat voineet nousta kyytiin, jos asuvat reitin varrella. Heidän on kuitenkin pitänyt maksaa matkastaan omavastuuosuus.

Hän on laskenut, että maksuttoman koulukyydin järjestäminen kaikille yli viiden kilometrin päästä lukioon tulevalle tulee maksamaan noin 25 000 euroa vuodessa. Summa ei ole suuri verrattuna siihen, että kunta saa valtionosuutta lukiokoulutuksen järjestämiseen 7 780 euroa opiskelijaa kohti. 95 oppilaan lukiossa se merkitsee lähes 750 000 euroa.

Savitaipaleen lukio on jo noin kymmenen vuoden ajan hankkinut kaikille oppilailleen kannettavan tietokoneen. Oppikirjoja se ei tarjoa.