Seurakuntaliitos laittaa tosiasiat ja tunteet puntariin—luottamushenkilöt pohdiskelevat ratkaisevaa askelta jo kolmannen kerran

Kyse on Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan, Sammonlahden ja Joutsenon seurakuntien yhteisen seurakuntayhtymän mahdollisesta purkamisesta yhdeksi seurakunnaksi.

Organisaatiomuutos on ollut viimeksi esillä vuosina 2006 ja 2010-2012.

Tuoretta raporttia organisaatiomuutoksen hyödyistä ja haitoista on valmisteltu viime huhtikuulta marraskuulle asti.

Tammikuussa on odotettavissa, että yksi tai useampi viiden seurakunnan seurakuntaneuvostoista tekee aloitteen yhteen seurakuntaan siirtymisestä. Sen jälkeen seurakunnat antavat asiasta lausuntonsa.

Lopullisen päätöksen tekee Kirkkohallitus.