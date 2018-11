Savitaipale harkitsee palvelujohtajan viran perustamista

Oman palvelujohtajan viran perustaminen on tullut ajankohtaiseksi Savitaipaleella. Kunta on tähän asti ostanut palvelujohtajan työpanoksen Luumäeltä, mutta sopimus on irtisanottu päättymään tämän vuoden lopussa.

Savitaipaleella katsotaan, että palvelujohtajan työpanokselle olisi tarvetta ja hänen tehtävänkuvaansa voitaisiin laajentaa. Palvelujohtaja voisi hoitaa esimerkiksi poikkihallinnollista kehittämistyötä sekä hanketoiminnan koordinointia.

Kunnanhallitus käsittelee palvelujohtajan viran perustamista maanantaina. Lopullinen päätös tehdään valtuustossa.