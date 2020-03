Karjalan kaikuvin kalliomaalaus löytyy Lappeenrannasta – Keltavuori synnyttää seitsemän kaikua Humaljärvelle

Keltavuoren kalliomaalaus on syrjässä kulkureiteiltä, mökkiteiden päässä. Maalausta pääsee katsomaan talvella jäältä tai kesäisin veneestä. Keltavuori on arkeoakustisen tutkimuksen kohteena.

Akatemiatutkija ja arkeologi Riitta Rainio on löytänyt seitsemän kaikua synnyttävän kalliomaalauksen keskeltä Lappeeta.

Humaljärven rannalla sijaitseva Keltavuoren kalliomaalaus on Rainion mukaan yksi kaikuisimpia, ellei peräti kaikuisin eteläisessä Suomessa.

Kaikututkimukset tai arkeoakustinen tutkimus on ajankohtainen aihe ympäri maailman, muun muassa kallio- ja luolamaalauksilla. Oletuksena on, että kaikuisuus on ollut yksi tärkeä kriteeri maalauspaikan valinnassa.

Kai Skyttä Keltavuoren kallioseinämän ulkonevat muodot herättävät huomiota.

Parhaillaan Rainio tutkii pariakymmentä kalliomaalausta eteläisessä Suomessa. Joitakin vuosia sitten hän tutki Värikallion akustiikkaa Suomussalmen Hossassa.

Pikkujärvien kallioseinämät kiinni vedessä

Kaakkois-Suomen pienten järvien kalliomaalaukset ovat Rainion mukaan akustiikaltaan antoisia tutkimuskohteita.

Monesti maalauskallio kohoaa suoraan järvestä, eli järvien vedenkorkeus ei ole suuremmin vaihdellut tuhansien vuosien aikana.

– Pystysuora kallioseinämä heijastaa äänen takaisin. Sen kuulee Humaljärvellä parhaiten, kun on kauempana kalliomaalauksesta, esimerkiksi 10–50 metrin päässä.

Kai Skyttä Keltavuorella kallion halkeamat ovat olleet merkityksellisiä, kun kalliokuvia on maalattu.

Rainio todistaa omin korvin kaikujen määrän Humaljärvellä. Kaiut muodostavat ympyrän, eli kaiku vastaa kaikista ilmansuunnista, voimakkaimpana kalliomaalauksen suunnasta.

Kaiku on vastaus hengiltä

Yksi tulkinta kaiulle on, että se on äänellinen versio visuaaliselle kuvamaailmalle.

– Tämän tulkinnan mukaan kaiku on henkimaailman vastaus. Kaikumyytit ovat maailmalla yleisiä, myös saamelaisessa perinteessä. Kaikkialla kaiku nähdään henkien vastauksena ihmisille, Rainio sanoo.

Saimaan kalliomaalaukset kaikuvat heikommin kuin pikkujärvien. Saimaan pinta on useita metrejä alempana kuin kalliomaalausten tekoaikana. Seinämät ovat jääneet kuivalle maalle, eikä niillä enää ole suoraa kosketusta veteen.

Kai Skyttä Sarvipäinen ihminen on yksi Keltavuoren kiinnostavimmista kuvista. Kuvaa on käsitelty voimistamalla punaväriä.

Rainio on tutkinut Etelä-Karjalassa myös Luumäen Siliävuoren ja Vaskivuoren sekä Lappeenrannan Salmenvuoren kalliomaalauksia. Kaiku vastaa niistä kaikista.

Kaikumyytit ovat maailmalla yleisiä, myös saamelaisessa perinteessä. — Riitta Rainio

Tutkimus on osa Suomen Akatemian projektia, jossa selvitetään kalliomaalauspaikkojen akustisia ominaisuuksia Suomessa, Uralilla ja Kanadassa.

Rainio tutki Keltavuoren akustiikkaa viime kesänä. Tutkimus vaatii myös talvista käyntiä, mutta tämä talvi jäänee väliin jäätilanteen takia.

Professori pitää kallion halkeamia merkityksellisinä

Jyväskyläläinen kalliomaalaustutkija, professori Pekka Kivikäs kertoo käyneensä Keltavuorella useita kertoja. Hänelle seinämässä on neljä kiinnostavaa kohtaa, joista osaa on vaikea hahmottaa.

Hän vertaa Keltavuorta lähinnä Luumäen Vaskivuoren sekä Miehikkälän Ristniemenvuoren kalliomaalauksiin.

Kivikäs kiinnittää huomiota seinämän halkeamiin. Monesti maalaukset on sijoitettu tarkoituksellisesti halkeaminen mukaan. Kivikäs olettaa, että halkeamat ovat väylä kallion sisään.

Kai Skyttä Käsittelemätön kuva seinämästä. Keskellä näkyy ihminen ja heti vasemmalla käärmemäinen viiva.

Kai Skyttä Käsitelty kuva Keltavuoren kallioseinämästä. Punaista väriä on vahvistettu, mikä loihtii kalliokuvat paremmin esille.

Kalliomaalausten dokumentoija suunnittelee uutta käyntiä

Turkulainen taiteen tohtori, valokuvaaja Ismo Luukkonen on dokumentoinut Museovirastolle Suomen kalliomaalaukset. Hänen omat nettisivunsa esittelevät kaikki Suomen kohteet.

Hän kertoo käyneensä Keltavuorella 15 vuotta sitten. Toinen käynti on määrä tehdä ehkä ensi kesänä. Ensimmäisestä kerrasta mieleen jäivät kallion kellertävä väri ja erikoinen muoto.

Luukkonen luonnehtii Keltavuoren maalausta keskikokoiseksi, eli se sisältää enemmän kuin yhden kuvioryhmän. Erikoisuuksina ovat kulmikas, sarvipäinen ihmishahmo, keskiosaa hallitsevan ihmishamon pitkä vartalo sekä sen vieressä sijaitseva käärmemäinen viiva.

Olennainen osa partiolaisten Humaljärvi-kokemusta

Keltavuori on olennainen osa partiolaisten Humaljärvi-kokemusta. Maalauksen lähellä sijaitsee Lappeen Sinisten ja Lappeen Tuulityttöjen tukikohta.

Antti Erämo kertoo, että Lappeen Siniset on retkeillyt Humalniemessä 1960-luvun alusta lähtien. Niemestä avautuu suora näkymä noin 300 metrin päässä sijaitsevalle Keltavuorelle, mikä löytyy lippukunnan nettisivuilta.

Kai Skyttä Partiolaisten tukikohdasta on suora näköyhteys Keltavuorelle. Maalausseinämä jää kallion toiselle puolelle.

Partiolaiset käyvät kaikilla lähiretkillään kalliomaalausta katsomassa. Kesäisin sinne mennään mitä mielikuvituksellisimmilla vesikulkuneuvoilla.

Erämon mukaan kalliomaalaus on luonnollinen osa Humaljärveä. Vaikka partiolaiset käyvät siellä usein, joka kerta kokemus on ainutlaatuinen ja vie ajatukset tuhansien vuosien taakse.