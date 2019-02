Lappeenrannan seudulla on 947 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten — Työttömyys väheni kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä

Etelä-Karjalan työttömien määrä on vähentynyt vuodentakaisesta. Korkein työttömyysaste on Rautjärvellä ja matalin Lemillä sekä Taipalsaarella.

Eteläkarjalaisten työttömien määrä on vähentynyt reilusti vuodentakaisesta.



Maakunnassa oli tammikuun lopussa noin 18 prosenttia vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tiedot ilmenevät Kaakkois-Suomen ely-keskuksen työllisyyskatsauksesta.



Työttömien määrä on vähentynyt kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, ja Etelä-Karjalassa kehitys on ollut kaikista suotuisinta.



Lappeenrannan seudulla työttömiä on 947 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten, ja Imatran seudulla työttömien määrä väheni 457:llä.





Korkein työttömyysaste

on Rautjärvellä

Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodessa eniten Lappeenrannassa (816 henkilöä). Myös Imatralla työttömien työnhakijoiden määrän lasku oli runsasta (325 henkilöä).



Korkein työttömyysaste puolestaan on Rautjärvellä (15 prosenttia) ja matalin Lemillä sekä Taipalsaarella (noin 8 prosenttia kummassakin).



Pitkäaikaistyöttömien

määrä laskee nopeasti



Työttömyys väheni kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä.



Myös pitkäaikaistyöttömien määrä laskee nopeasti. Kaakkois-Suomessa oli tammikuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä 35 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun aikana uusia työpaikkoja oli 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin muun muassa myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, kiinteistöhuollon työntekijöille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.