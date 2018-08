Parocin taru Ihalaisissa tuli päätökseen — tuotanto- ja varastotilat jo maan tasalla, pääkonttoristakin enää vain puolet jäljellä

Parocin Lappeenrannan kivivillatehdasta ei enää ole olemassa.

Lakkautetun tehtaan tuotantolaitokset ja varastotilat on purettu kokonaan vuoden kestäneen urakan aikana. Jäljellä on osa vanhaa pääkonttoria, mutta pian sekin on historiaa.

— Onhan tämä välillä haikeaa. Ei rakennusten purku sinällään, mutta se kaikki koettu elämä ja ihmiset jotka täällä ovat työskennelleet. Täällä oli parhaillaan 350 henkilöä töissä, sanoo purkuprojektia johtava Pekka Kuokkanen.