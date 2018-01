Uttiin suunnitellaan avointa Ilmailupuistoa — Ensin Ilmakilta rakentaa vitriinin veteraanikopterille Yksi pitkään palvelleista Mi-8 -helikoptereista on luovutettu museoitavaksi Uttiin. Kopterille on tarkoitus rakentaa näyttelyhalli, jonka arvioidaan maksavan yli puoli miljoonaa euroa. Lauri Vuorenmaa Uttiin rakennetaan säilytys- ja näyttelyvitriini yhdelle museoitavalle Mi-8 -helikopterille osana laajempaa Ilmailupuistosuunnitelmaa. Arkistokuva.

Vanha venäläisvalmisteinen Mi-8 -sotilashelikopteri on tarkoitus museoida Uttiin, joka on puolustusvoimien helikopteritoiminnan päätukikohta.

Kyseessä on Neuvostoliitossa valmistettu keskiraskas kuljetushelikopteri Mi-8. Suomen puolustusvoimilla ja rajavartiolaitoksella oli niitä kymmenen kappaletta 1970-luvulla. Niitä käytettiin vuoteen 2010 saakka.

Rahat halliin keräyksellä

Utin Ilmakilta ry rakennuttaa museoitavalle kopterille säilytys- ja näyttelytilahallin Uttiin.

Halli sijoitetaan Utin ABC-liikenneaseman läheisyydessä sijaitsevalle Utti-aukiolle, jolta löytyy jo muun muassa toisen maailmansodan aikainen Messerschmidt-hävittäjä.

Hallin pinta-ala on noin 640 neliötä ja sen kustannusarvio 500 000–700 000 euroa, kertoo Utin Ilmakillan hallituksen puheenjohtaja Lassi Viisanen.

— Hanke on määrä toteuttaa keräysvaroin, johon meillä on poliisihallituksen keräyslupa. Käytämme valitsemiamme keräyskanavia, muun muassa Ilmakillan nettisivuja.

Isompi Ilmailupuisto ideatasolla

Viisasen mukaan hallihankkeen rakennuslupa on tällä hetkellä rakennusvalvonnan tarkastelussa.

— Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi kesän puolivälissä, ja valmista pitäisi olla noin vuoden kuluessa.

Hän sanoo, että pitkän tähtäimen visiona yhdistyksellä on saada Utti–aukiolle kaikille avoin Ilmailupuisto. Puistoon on tarkoitus kerätä pysyviä muistomerkkejä ilmailun kunniaksi.



Tällä hetkellä aukiolta löytyvät tuo niin sanottu Mersuvitriini, jossa MT-452 hävittäjä on, Kotka-patsas ja siihen liittyvät ilmailussa henkensä menettäneiden kunniataulut sekä DC- 3 -muistomerkki.

Puolustusvoimien helikopteriperinteiden taltiointi ja kerääminen on annettu Utin Ilmakilta ry:n vastuulle. Työtä tukee Utin jääkärirykmentti.