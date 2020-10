Lappeenrannan korkeakoulujen rehtorit esittävät monitoimiareenaa Skinnarilan kampukselle

Autojen pysäköinti ei iltaisin olisi ongelma, parkkipaikoilla on tilaa. Lausunto on toimitettu kirjallisena kaupungin kirjaamoon

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa sekä LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen ehdottavat monitoimiareenan pystyttämistä Skinnarilan kampukselle. Rehtorit ovat toimittaneet tämän sisältöisen lausunnon kirjallisena kaupungin kirjaamoon.

– Yleensä emme anna lausuntoja tämän typpisissä asioissa, mutta tämä oli meille niin herkullinen syöttö lapaan, että halusimme kaksi rehtoria naputella lausunnon, kertoo Juha-Matti Saksa.

Lausunnon aluksi todetaan, että LUT-yliopistolla ja LAB-ammattikorkeakoululla ei ole erityistä intressiä mahdollisen monitoimiareenan sijaintiin. Kyse on rehtoreiden mielestä mittaluokaltaan kaupungin omasta strategisesta päätöksestä ja tämän päätöksen tekevät vaaleilla valitut lappeenrantalaiset valtuutetut, muun kaupunginjohdon avustamana.

– Perusviestinä on, että meillä on vaaleilla valittu päättäjät, ja heidän tehtävänään on käyttää virkamiesten kanssa rahaa. Heidän pitää tehdä päätös. Skinnarila-ehdotus on laatikon ulkopuolelta tuleva vakavamielinen ajatus. Korkeakoulu haluttiin aikanaan sijoittaa pois silmistä korpeen, yksikaistaisen tien päähän, ja meitä on nyt kymmenen tuhatta ihmistä.

Lausunnossa todetaan muun muassa:

– Mikäli Lappeenrannan kaupunki haluaa jatkaa vetovoiman näkökulmasta kuten ennenkin, monitoimiareenaa ei kannata ylipäätään rakentaa tai se kannatta sijoittaa mahdollisimman edullisesti Kisapuistoon. Vetovoiman näkökulmasta tiedämme, että asiat jatkuisivat pääosin kuten nykyisin.

– Mikäli Lappeenrannan kaupunki haluaa mahdollisuuden lisätä kaupungin keskustan ja kaupungin vetovoimaa, monitoimiareenan sijoittaminen keskustaan voisi olla – yksi työkalu – tähän. Haaste toki on, että emme voi varmuudella tietää, mitä monitoimiareenan rakentaminen keskustaan tarkoittaisi tulevien vuosikymmenten vetovoiman osalta. Todennäköisesti se toisi jotakin lisää.

– Mikäli keskusteluun halutaan vielä yksi idea laatikon ulkopuolelta, niin monitoimiareenan voisi sijoittaa Skinnarilaan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kampukselle.

Lausunnossa vinkataan lisäksi, että iltaisin kampuksella löytyy hyvin parkkitilaa.