Korkein tarjous on tällä hetkellä 26 000 euroa. Huutokauppa jatkuu 22. marraskuuta saakka. Aiemmin lokakuussa kaupunki myi pienen autiotalon tontteineen Mustalammelta.

Imatra kauppaa Tainionkoskella Kirkkokadulla sijaitsevaa entistä Klubitaloa parhaillaan nettihuutokaupassa.

Huutokauppa alkoi lokakuun lopussa ja jatkuu 22. marraskuuta saakka.

Tähän mennessä tarjouksia on jätetty 41 kappaletta.

Hinnat ovat nousseet hiljalleen sitä mukaan, kun tarjouksia on tullut lisää.

Ensimmäinen tarjous oli 5 00 euroa. Nyt ollaan jo 26 000 eurossa.

Parisataa neliötä

Kohdetta myy Mitra Imatran rakennuttaja.

Sen mukaan kyseessä on 1930-luvulla valmistunut ”jämäkkä, hirsirunkoinen omakotitalo”.

Imatran Klubitalo toimi kiinteistöllä aina vuoteen 2015 saakka. Klubitalo muutti tiloista pois lähinnä niiden epäkäytännöllisyyden ja huonon kunnon takia. Siitä alkaen päärakennus on ollut tyhjillään.

—Rakennuksessa on pidetty peruslämmöt päällä. Puitteet ovat hienot, vanha hirsirunko on kunnossa. Tässä on oikein hyvä mahdollisuus korjata itselleen omakotitalo, sanoo Mitra Imatran rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi.

Marleena Liikkanen Vanha hirsitalo toimi Imatran klubitalona vuoteen 2015 asti.

Päärakennuksessa on kuusi huonetta ja keittiö. Tilat ovat kahdessa kerroksessa. Huoneistoala on 171,5 neliötä ja kerrosala 215 neliötä.

Rakennuksessa on sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu sekä tulisijoja.

Pihapiirissä on lisäksi kunnostettava navetta, pieni ulkovarasto sekä jätekatos.

Tontin omistaa Imatran kaupunki.

Ei takuuta, ei palautusoikeutta

Entinen Klubitalo pantiin myyntiin, koska sille ei löytynyt järkevää jatkokäyttöä.

Kohdetta myydään huutokaupat.com -sivulla tiukoilla ehdoilla. Myyjä ei myönnä kohteelle takuuta, ja se myydään nykyisessä kunnossa ilman vaihto- tai palautusoikeutta.

— Näyttö oli eilen (torstaina), ja kyllä se herätti kiinnostusta. Toivottavasti tulee hyvä huutokauppa, Lassi Nurmi sanoo.

Lokakuussa myytiin autiotalo

Tämä on toinen kerta, kun Imatra kokeilee rakennustensa myyntiä nettihuutokaupassa.

Lokakuussa kaupunki teki kaupat pienestä, huonokuntoisesta autiotalosta ja sen 700 neliön tontista Mustalammen Nuijasuonkadulla.

Tarjouskilpailuun osallistui 11 henkilöä, joka jättivät yhteensä 37 tarjousta.

Kilpailun voitti yrittäjä Mika Taskinen, joka osti kiinteistön 4 100 eurolla Ralog Eesti OÜ –yhtiön nimiin.

Taskinen kertoo kaupungin tiedotteessa selvittävänsä ensin mökin kuntoa ja mahdollisuutta entisöintiin. Jos tämä ei onnistu, rakennus puretaan ja tontti siistitään uudeksi rakennuspaikaksi. Tontille on mahdollista rakentaa uusi omakotitalo.