Lappeenrannassa varttunut rumpali toivoi pitkään kaupunkiin kunnon keikkapaikkaa ja on seurannut vaikuttuneena, miten monipuoliseksi Nuijamiehen tarjonta on kehittynyt. Lauantaina lavalla nähdään Salesvuon johtama East Funk Attack, jonka kolmas pitkäsoitto alkaa pian olla valmis.

— Vaikka katselen Nuijamiehen toimintaa vähän etänä täältä Helsingistä, onhan se aivan mieletön ja ennennäkemätön piristys Lappeenrannan keikka- ja kulttuuritarjontaan. Ei voi kuin hattua nostaa, Salesvuo sanoo.

Tulevana lauantaina muusikko pääsee testaamaan Nuijamiehen akustiikkaa henkilökohtaisesti, kun Salesvuon johtama kuusihenkinen funkbändi East Funk Attack saapuu keikalle rumpalin lapsuuden maisemiin Lappeenrantaan.

Etukäteen häntä mietityttää hieman vain se, onko Nuijamiehen sali keikkapaikana kuin klubi, jossa yleisö tanssii vai konserttisali, jossa istutaan hiljaa paikoillaan.

— Tilan perusteella vaikuttaa siltä, että Nuijamies on klubin ja konserttisalin jännä sekoitus. Salin yläosassa on lisäksi vielä siistejä chillailupaikkoja. Saa nähdä, saammeko houkuteltua yleisön lavan eteen tanssimaan, Salesvuo miettii.

Nuorena muusikon alkuna Tomi Salesvuo kävi Alakylän musiikkiluokkaa, opiskeli Lappeenrannan musiikkiopistossa vähän vastentahtoisesti klassista musiikkia ja keikkaili Lappeenranta big bandin riveissä.

Jo nuorena Salesvuolle oli selvää, että hän halusi musiikin ammattilaiseksi. Klassisen musiikin sijaan rumpaliin kuitenkin vetosi afroamerikkalaistaustainen rytmimusiikki, kuten jazz ja funk. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemian jazzmusiikin osastolta.

East Funk Attackin kokoonpano on pienentynyt ja muuttunut alkuperäisestä. Salesvuon mukaan bändi on musiikillisesti niin samoilla linjoilla, että yhteistyö on häkellyttävän helppoa ja luontevaa.

Nykyään Salesvuo soittaa freelancerina maan eturivin jazzmuusikoiden kanssa, opettaa ammattikorkeakoulussa, on johtanut omaa Eastfest-festivaalia Itä-Helsingissä, pyörittää omaa tuotantoyhtiötä ja säveltää musiikkia omalle bändilleen.

— Nyt vanhemmiten olen pyrkinyt huolehtimaan siitä, että oman musiikin tekemiselle jää entistä enemmän aikaa.

East Funk Attack onkin pitänyt Salesvuon viime kuukausina kiireisenä. Bändin kolmas pitkäsoitto alkaa olla viimeistelyä vaille valmis. Viime perjantaina bändi julkaisi levyltä uuden kappaleen nimeltään I Feel Surreal.

Bändin edellisen levyn jälkeen kokoonpano on vaihtunut ja saundi on uudistunut. Salesvuo kuvailee saundia muun muassa entistä rouheammaksi.

— Uuden biisin saamista kommenteista voi päätellä, että emme ole yleisön mielestä vieneet tätä juttua ainakaan täysin väärään suuntaan, Salesvuo sanoo.

Tulevaisuudessa East Funk Attackin tähtäimessä on saada entistä enemmän jalansijaa ulkomailla. Viime kesänä bändi kiersi keikkailemassa tanskalaisilla ja saksalaisilla klubeilla.

— Meitä on nyt edustamassa saksalainen agentuuri, ja ensi kevääksi on tiedossa uusi kiertue Saksaan. Vaikka tämä on vielä pienimuotoista, olen tosi iloinen siitä, että olemme saaneet jo luotua sinne suuntaan jatkuvuutta. Haaveni on päästä jatkossa keikkailemaan myös Espanjaan ja Ranskaan.

Kesäisin Salesvuon nelihenkiseen perheeseen saattaa aika usein törmätä Lappeenrannassa, etenkin Satamassa.

— Tukikohtamme Lappeenrannassa on purjevene, jolle on venepaikka Kaupunginlahdella. Siitä usein singahdetaan lyhyillekin purjehdusreissuille, suosikkeina Ilkko, Pullikainen ja tietenkin Satamosaari.

— Viime kesänä en tosin ehtinyt veneillä läheskään niin paljoa kuin olisin halunnut. Joskus olemme lasten kanssa viettäneet Saimaalla kokonaisen kuukauden ja se on aivan mahtavaa.

Salesvuon perheen kestosuosikkeja Lappeenrannassa ovat Peitsoman kojun atomit ja vedyt sekä Kesämäen karjalanpiirakat kylmäsavulohella.

— Ja jos on mahdollisuus piipahtaa vaimon kanssa kaupungin humussa, niin Wolkoffin viinikellari on kyllä aika viehättävä ja vetää meitä puoleensa.