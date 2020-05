Etelä-Karjalasta kesämökkiä etsivälle on tällä hetkellä valittavanaan toista sataa mökkiä. Tarjolla on niin halpoja mummonmökkejä kuin kalliimpia, hulppeita huviloita.

Lappeenrannan Kiinteistömaailman yrittäjä ja kiinteistönvälittäjä Taina Uski kertoo, että kesämökeillä on ollut mukavasti kysyntää tämän kevään aikana.

Ongelmana on se, että esimerkiksi Lappeenrannan Kiinteistömaailmalle mökkejä ei ole tänä vuonna juurikaan tullut myyntiin.

– Myyjät ovat usein iäkkäämpiä ihmisiä, ja ehkä tämä koronatilanne on tehnyt sen, että ihmiset haluavatkin viettää aikaa mökillä sen sijaan, että he markkinoisivat sitä eteenpäin, Uski pohtii.

Myyntipäällikkö Tiina Kytösalmi SKV Kiinteistönvälitys Imatrasta kertoo, että koronaepidemian aikana mökkikohteita on etsitty ja kyselty netin kautta huomattavasti viime vuotta enemmän.

Kytösalmi uskoo myös leudon talven sekä aikaisen kevään vaikuttaneen mökkikiinnostukseen.

– Se vaikuttaa ostajaan paljon, että kohteen ja ympäristön pääsee näkemään ilman lunta.

Eniten mökkejä myynnissä Ruokolahdella

Torstaina 30. huhtikuuta Oikotie-nettisivustolla Etelä-Karjalan alueella oli myynnissä 105 kesämökkiä tai huvilaa. Kaikkien kohteiden keskihinta oli 171 000 euroa.

Eniten kesämökkejä oli myynnissä Ruokolahdella, jossa kohteita oli tarjolla 31 kappaletta. Imatralla ja Parikkalassa sen sijaan oli myynnissä kummassakin vain yksi kesämökki.

Halvimmat kesämökit sai Rautjärveltä 25 000 eurolla ja Ruokolahdelta 28 500 eurolla. Kalleimmasta 267 neliön huvilasta ostaja sai pulittaa Ruokolahdella peräti 1 190 000 euroa.

Luvuista on poistettu Ruokolahden Rantalinna (5,1 miljoonaa euroa), joka vääristäisi kesämökkien keskihintaa.

Päivi Virta-Salo Hintavertailua myynnissä olevista kesämökeistä Etelä-Karjalassa.

Kesämökki alle 30 000 eurolla

Halvimmat myynnissä olevat kesämökit ovat vanhoja hirsirunkoisia kesämökkejä, jotka ovat välttävässä kunnossa. Esimerkiksi Rautjärvellä myynnissä oleva 25 000 euron mökki on rakennettu vuonna 1939 ja Ruokolahdella myynnissä oleva mökki vuonna 1926.

Molemmissa mökeissä on sähköt. Toisessa mökissä ei ole kiinteää lämmitystä, ja toisessa on puulämmitys. Kummassakaan kohteessa ei tontilla ole omaa rantaa.

Ruokolahden kohteen kuvauksessa kerrotaan, että mökki on ollut viime ajat asumatta ja remontin tarpeessa.

Kyseisiä kohteita myyvän In and Out Oy:n yrittäjä Ensio Pulkkinen kertoo, että edullisista kohteista kiinnostuvat usein kaupungissa asuvat iäkkäämmät ihmiset.

– Nämä kohteet sopivat sellaisille ihmisille, jotka tarvitsevat maalta tilaa, haluavat puuhastelua sekä esimerkiksi oman puutarhan.

Kuvakaappaukset kiinteistövälitysten sivuilta Tämän kesämökin voi lunastaa itselleen alle 30 000 eurolla Ruokolahdelta. Mökki on tosin viime ajat ollut asumatta ja on remontin tarpeessa.

Sijainti järven rannalla sekä sähköt kiinnostavat ostajia

Kiinteistömaailman Taina Uskin mukaan kesämökin kiinnostavuuden kannalta tärkeintä on se, että mökki on järven rannassa.

– Kuivan maan mökeille on huomattavasti vähemmän kysyntää, ja niiden hintataso on hyvin alhainen, hän kertoo.

Muita tärkeitä asioita kiinnostavuuden kannalta ovat hyvät etäisyydet kotiin ja palveluiden pariin sekä sähköliittymä.

– Muista asioista ollaan sitten valmiita tinkimään, kertoo Uski.

Hänen mukaansa eniten kaupaksi menee 80 000–100 000 euron kesämökkejä.

– Kysyntää kalliimmillekin mökeille on, mutta niissä rajana on 200 000 euroa. Sen yli ei ihan äkkiä mennä.

152 000 eurolla omistukseen saa esimerkiksi 125 neliöisen pyöröhirsimökin Ylämaalta. Kohteessa on kaksikerroksinen päärakennus sekä saunarakennus ja pihapiiri rannassa puron varrella.

Kyseisessä kohteessa on tontilla oma kaivo sekä sähköt aurinkopaneeleiden avulla. Pihalla on myös grillikota, varasto sekä huussi.

Kuvakaappaukset kiinteistövälitysten sivuilta Tämä puulämmitteinen pyöröhirsimökki rantasaunoineen ja grillikotineen on myynnissä Ylämaalla.

SKV Kiinteistönvälitys Imatran myyntipäällikön Tiina Kytösalmen näkemyksen mukaan tällä hetkellä kysytyimpiä ovat 50 000–150 000 euron hintaiset kesämökit.

Kesämökin hintaa nostavat muun muassa sähkö, talviasuttavuus sekä tietysti mökin kunto.

– Lähinaapureilla on myös monesti vaikutuksensa. Ihmiset toivovat, ettei se lähinaapuri ole ihan äärellään, vaan mökillä on oma rauha.

Kytösalmen mukaan kesämökin keskimääräinen myyntiaika on kahdesta neljään kuukauteen, jos kohde on oikein hinnoiteltu.

Sen sijaan kalleimpien kesämökkien myyntiajat ovat huomattavasti pidempiä. Etelä-Karjalan kallein myynnissä oleva kesämökki (1 190 000 euroa) Ruokolahden Härskiänsaaressa on ollut myynnissä jo useamman kesän ajan.

– Harvoin tällaisia yhden tai kahden kesän aikana myydään, sanoo JYA Housing LKV:n konttorinjohtaja Jan Vanhanen.

Kuvakaappaukset kiinteistövälitysten sivuilta Tämä on kallein huvila, mitä Etelä-Karjalassa myydään. Huvilaan kuuluu vierasrakennuksien lisäksi myös iso venelaituri sekä oma saari.

Miljoonahuvilaan kuuluu hiekkaranta ja oma saari

Etelä-Karjalan kallein huvilakohde on muutakin kuin pelkkä kesämökki. Huvilan päärakennuksessa on kolme huonetta, iso keittiö, vierashuone sekä wc, pesuhuone ja sisäsauna.

Huvilan edustalla on suuri osittain katettu terassi. Päärakennuksen lisäksi huvilalta löytyy erikseen vierasmajoitukselle omat rakennukset ja rantasaunat.

JYA Housing LKV:n Jan Vanhasen mukaan kesämökin ostajalla ensimmäisenä on mietinnässä sijainti, minkä jälkeen tulevat kokovaatimukset.

– Toisille riittää järven rannalla pieni mummonmökki, tämä mökki taas on niille, jotka haluavat huvilamaisen ratkaisun.

Huvilan pihasta löytyy myös vapaa-ajan välineille läpiajettava autotalli, jossa esimerkiksi mönkijöitä voi säilyttää.

– Kaikki kulkuväylät tontin sisällä on asfaltoitu. Huvilan edustalla on myös saari kesäkeittiöineen, joka kuuluu mukaan kohteeseen, Vanhanen kertoo.

Kohteessa on oma noin 450 metrin pituinen ranta, josta osa on tehtyä hiekkarantaa.