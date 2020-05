Uutisanalyysi: Vesteris-kuohunta mustaa Eksoten mainetta – Jos asioita ei selvitetä, sekavaa päätöksentekoa on vaikea muuttaa

Eksoten poliittinen päätöksenteko on ollut suurennuslasin alla viime kesästä lähtien.

Kun kyseessä on niin hallinnollisia, juridisia kuin poliittisiakin kiistoja, on suoranainen ihme, että päättäjistään huolimatta Eksote toimii.

Erityisesti keskustelu on pyörinyt Eksoten entisen hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) ympärillä.

Viimeinen näytös esitettiin tiistai-iltana Eksoten valtuustossa, mutta esirippu ei silti laskenut.

Loppukohtaus on nähtävillä mahdollisesti syksyllä. Ja jos sinne asti päästään, lisänäytöksiä on luvassa.

Mitä oikein on tapahtunut?

Viime vuonna Eksoten tarkastuslautakunta päätti pyytää poliisia tutkimaan, onko Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttöön tai virkavelvollisuuden rikkomiseen. Sitä ennen lautakunta oli kerännyt vankan nipun materiaalia Vesteristä vastaan.

Poliisi vapautti Vesterisen epäilyistä. Asiaa selvittänyt rikoskomisario kirjasi päätökseensä, että ei ota kantaa onko Vesterisen toiminta ollut asianmukaista.

Osa Eksoten valtuutetuista katsoi, että ei ole ollut.

Viime joulukuussa Eksoten valtuusto päätti valtuustoaloitteen pohjalta perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Vesterinen Eksoten valtuuston luottamusta kuntalain edellyttämällä tavalla.

Aloitteen on allekirjoittanut 16 valtuutettua, joukossa muun muassa Vesterisen imatralainen puoluetoveri ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Siitonen.

Poliittinen paine Vesteristä kohtaan kasvoi suureksi, joten Vesterinen päätti itse erota.

Näin luottamus jäi lopulta mittaamatta.

Koska Eksoten hallituksen puheenjohtajuus kuului puolueiden sopimuksen mukaan SDP:lle, demarit nostivat Eksoten johtoon kansanedustaja Anneli Kiljusen. Vesterinen sai paikan kaupunginhallituksesta.

Lappeenrannan valtuustossa synkkä hetki

Maanantaina Lappeenrannan kaupunginvaltuusto lopulta nimitti Vesterisen kaupunginhallitukseen.

Heti nimityksen jälkeen keskustan Antti Arminen kyseli etiikan ja toimintatapojen perään ja kyseenalaisti nimityksen mainitsematta Vesterisen nimeä.

Kritiikki oli poikkeuksellista, koska kirjoittamattoman säännön mukaan toisten puolueiden nimityksiin eivät muut puutu.

Armisen veto yllätti ja hetkeksi valtuustoon laskeutui hämmentynyt hiljaisuus.

Ensimmäisenä toipui kokoomuksen Markus Iitiä. Hän nosti Vesterisen nimen avoimesti esiin ja valtuutettu Jani Mäkelä (ps.) säesti häntä myöhemmin.

– Valtuusto ei ole tuomioistuin, muistutti Vesteristä puolustamaan noussut demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanna Kankaanranta.

Vesterinen ärsyttää muissa puolueissa

Vesterinen on tahtopoliitikko, joka herättää toimintatavoillaan ja päättäväisyydellään ristiriitoja erityisesti muissa puolueissa.

Vaikka valtuustosali on sanomisen paikka ja kaikki Vesterisen poliittiset peliliikkeet eivät miellytä, protestille ei voi antaa tyylipisteitä.

Siitä kertoo sekin, että Armisen puoluetoverit valtuuston puheenjohtaja Ari Torniainen ja keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Kemppi pyysivät myöhemmin Armisen käytöstä anteeksi Vesteriseltä ja demareilta laajemminkin.

Anteeksipyyntö kertonee siitä, että protesti ei ollut etukäteen suunniteltu manööveri.

Mutta kertoo se muustakin.

Sen jälkeen kun Vesterinen ilmoitti erostaan ja SDP aikeistaan istuttaa Vesterinen kaupunginhalitukseen, tyytymättömyys demarien ratkaisuun on puhuttanut valtuuston muita ryhmiä.

Kyse on yksinkertaisesti siitä, että muiden puolueiden valtuustoryhmissä Vesterisen nimitys nähdään vääränä palkintona.

Monien mielestä Vesterinen teki välttämättömyydestä hyveen, kun hän erosi ja tarkastuslautakunta lopetti oman selvityksensä.

Arvio Vesterisen toimista olisi haluttu nähdä, sillä tarkastuslautakunnan poliisille luovuttamien paperien joukossa oli aina tytöttelystä lähtien tapauksia, joita kaikki demaritkaan eivät allekirjoita.

Eksoten ylpeys on uusi K-sairaala. Se on toiminut korona-aikanakin, vaikka päätöksenteon kulisseissa kuohuu.

Tarkastuslautakunnan rooli esiin

Samaan aikaan kun Vesteristä on istutettu Lappeenrannan kaupunginhallitukseen, tilanne Eksotessa on kääntynyt päälaelleen.

Tarkastuslautakunnan toimet on nostettu tikun nokkaan.

Tiistaina Eksoten valtuustossa jätettiin demarivoimin jupakkaan liittyvä valtuustoaloite. Aloitteen tekijät haluavat selvittää tilapäisen lautakunnan avulla, toimiko tarkastuslautakunta toimivaltansa puitteissa lähestyessään poliisia. Myös asioita esitelleen arviointipäällikön toimien lainmukaisuus halutaan selvittää.

Demareita on syytetty avoimesta politikoinnista. Epäilemättä siitäkin on kyse, mutta samalla on hyvä muistaa, että he eivät asettuneet poikkiteloin ja politikoimaan, kun Vesterisen mappi vietiin poliisille.

Demareilla on lisäksi puolellaan kuntaliiton lakimiehen kriittinen lausunto, jonka mukaan tarkastuslautakunnalla ei ole ollut lainkaan toimivaltaa tutkintapyynnön tekemiseen.

Mutta demarit eivät tee asiaa itselleen helpoksi. Osa Eksoten valtuustossa aloitteen allekirjoittaneista tarkastuslautakunnan jäsenistä käytännössä arvostelee itseään ja omaa luottamustaan lautakunnassa.

Muuttuuko meno Eksotessa?

Seuraavat askeleet otetaan jälleen Eksoten valtuustossa.

Eksoten valtuusto voi joko jatkaa asiaa tilapäisessä lautakunnassa, tai lopettaa tarkastuslautakunnan tekemisten laillisuuden selvittelyn.

Sellaistakin ilmapiiriä on, että nyt olisi syytä keskittyä koronaan ja ihmisten hoitoon. Vaalivuosikin lähestyy.

Kuntaliiton lakimiehen lausunnon, Eksoten hallinnon uskottavuuden ja osallisten oikeusturvan kannalta toisenlaistakin näkökulmaa voisi pohtia.

Jos mahdollisia laittomuuksia ei selvitetä, Eksoten sekavaa päätöksentekokulttuuria on vaikea muuttaa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutis- ja ajankohtaisryhmän toimittaja.