Etelä-Saimaa kysyi Kimpisen koulun opettajilta ja oppilailta mielipiteitä digiopetuksesta — oppilaille kelpaa yhä myös perinteinen kirja

Vaikka digiopiskelu on tärkeä osa uutta aikaa, on kirjatyöskentely vielä monen nuoren mieleen.

Etelä-Saimaa kysyi Kimpisen koulun oppilailta ja opettajilta, miten hyvin digiopetus heidän mielestään toimii. Vaikka suurin osa oppilaista istui parhaillaan tietokoneen näyttö nenän edessä, oli kirjan kanssa työskentely heille mieluisampaa. Lähes kaikki tuntevat oppivansa paremmin lukemalla kirjasta kuin opiskelemalla koneella.

— Hyödyllisintä digityöskentelyä on varmaan tehtävät ja quizlet-kortit, sillä niillä on helppoa opetella sanoja. Kahoot-pelit eivät taas opeta yhtä hyvin, kertoo 9A-luokkalainen Aino Tervonen.

Kahoot on jo monessa koulussa käytetty peli, jossa oppilaille esitetään kysymyksiä ja nopeiten vastannut saa eniten pisteitä. Quizlet taas on sovellus, jota käytetään mm. kielten opiskelussa. Se näyttää oppilaille kortteja, joissa on sana näille käännettäväksi.

Nuoret kuvailevat digiosaamisensa ja laitteiden käyttötaidon hyväksi. Perusasiat ovat kaikilla hallussa.

Digin käyttö opetuksessa on opettajille luontevaa

Opettajille digi avaa uusia mahdollisuuksia.

Liikunnanopettaja Jari Innanen sanoo, että digiopetusta ei liikunnassa voi käyttää yhtä paljon kuin reaaliaineissa. Silti tunneilla yritetään hyödyntää esimerkiksi erilaisia kännykkäsovelluksia. Tabletit ja sykemittarit ovat silloin tällöin käytössä. Puhelimella taas paikannetaan ja mitataan matkoja tai kuvataan liikesarjoja tunneilla. Laitteet voivat auttaa oppilaita hahmottamaan liikkumista paremmin. Jopa tanssipeli on saanut paikkansa liikunnantunneilla. Joskus piirtoheittimellä näytetään seinälle ohjeita.

— Jos ajatellaan kestävyysharjoittelua, se kuulostaa nimenä äärimmäisen tylsältä. Sykemittarit tuovat siihen motivaatiota ja mielenkiintoa, kun voi seurata oman sykkeen liikkumista ja käyttäytymistä, toteaa Innanen.

Toisia motivoi kilpailu, toisia kavereiden kanssa olo. Joitakin taas kiinnostaa tutkia, miten oma keho käyttäytyy.

Puhelimia on liikuntatunnilla käytetty Rakuunamäen mobiilisuunnistusradalla. Kun kaikilta ei puhelimia löytynyt, monet suunnistivat kaverin kanssa yhteisellä laitteella. Kun syksyllä ilma alkaa viilentyä, kaikkien puhelimet eivät toimineet. Laitteen hyytyminen saattoi aiheuttaa pientä ongelmaa, joka on tietysti ratkaistavissa perinteisellä paperikartalla. Valinnanvaraakin siis on, eikä kaikkien tarvitse käyttää laitteita, jos ei halua.

Alakoulussa paljon vaihtelua

Digilaitteiden käyttö alakoululaisten luokassa vaihtelee paljon, sanoo luokanopettaja Aki Mononen. Oppilaille ei ole jaettu henkilökohtaisia tabletteja tai tietokoneita. Digiopiskelu on lähinnä opettajan tietokoneelta havainnoillistamista. Dokumettikameraa käytetään silloin, kun materiaalia pitää saada taululle oppilaiden nähtäväksi.

— Olemme oppilaitten kanssa pelanneet matematiikkapeliä laitteilla. Se herättää nuorissa suuresti innostusta, kertoo Mononen. Tunneista tulee pelatessa selvästi leikinomaisempia ja opiskelun vakavuus vähenee hieman.

Tunnilla tietokoneelta opetus ja kirjasta lukeminen eivät juuri poikkea toisistaan. Digilaitteita pidetään normaaleina välineinä, eivätkä ne ole käytössä itse teknologian takia. Jos opiskelu olisi koko ajan pelkkää tietokoneen tai tablettien käyttöä, tunnit alkaisivat puuduttaa oppilaita turhan paljon. Tunneilla on tasaisesti itse kirjasta lukemista ja teknologian käyttöä.

Digilaitteiden hyvät puolet ovat siinä, että niitä päivitetään paljon useammin kuin kirjoja. Monille tiedon pilkkominen voi laitteiden kanssa opiskelun kautta olla helpompaa. Kirjan kanssa taas keskittyminen saattaa pysyä helpommin kohteessaan, sillä kirjalla ei oikein muuta voi tehdä kuin opiskella, pohtii Mononen.

Opetustoimi pitää digiä tulevaisuuteen katsomisena

Lappeenrannan kouluissa on jokaisessa päivittäin laitteita käytössä enemmän tai vähemmän. Suosituimpia ovat kevyet ja kätevät Chromebookit ja erilaiset tabletit. Eri kouluissa laitteiden käyttö näkyy eri tavalla. Toisissa oppilaille jaetaan kotiin vietäväksi oma kone, toisissa laitteet ovat vain tunneilla väliaikaisesti käytössä. Enää Lappeenrannassa ei ole kouluja, joissa digiopetus ei olisi ollenkaan käytössä, sillä uusi opetussuunnitelma painottuu digiopetukseen.

Koulut ovat positiivisesti menossa kohti uutta aikaa ja digiopetusta, sanoo Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Anu Liljeström. Hänen mukaansa koko ajan suunnitellaan erilaista digimateriaalia ja testataan mikä toimii parhaiten. Ainoana huolena on ollut se, ovatko koneet tarpeeksi hyvät digiopetusta varten.

Viime vuonna ilmestyneissä Pisa-tutkimuksen tuloksissa on todettu, että teknologiasta olisi mahdollisesti haittaa nuorten opiskelulle. Liljeströmin mukaan tutkimukset ovat saaneet ihmisiltä paljon kritiikkiä. Ne mittaavat enemmän entisen koulun taitoja kuin tulevaisuuden taitoja.

Digiopetus mahdollistaa oppilaille erilaisia tapoja oppia.

— Meidän kuuluu tietää, mitä haluamme lapsilta tulevaisuudessa, painottaa Liljeström.

Liljeströmin mukaan tämän päivän 5.-luokkalaiset poikkeavat suuresti siitä, mitä olivat 5.-luokkalaiset kymmenen vuotta sitten.

