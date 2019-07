Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät — Lappeenrannassa Outotechin palveluksessa noin 210 työntekijää

Lappeenrannan suodatinliiketoiminta on ollut tärkeä osa Outotechia. Vahvat juuret Lappeenrannassa, sillä Lappeenrannan tehtaan perusti Nuutti Vartiainen vuonna 1977 nimellä Larox.

Konepajayhtiö Metso ja kaivosteknologia-alan yritys Outotec yhdistyvät. Yhtiöt ovat sopineet yhdistävänsä Metso Mineralsin ja Outotecin yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Metso Outotec.

Yhtiöt tiedottivat asiasta torstaina aamupäivällä.

Outotecilla on tehdas myös Lappeenrannassa. Kauppojen vaikutusta Lappeenrannan toimintaa on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

— Uuden yhtiön toiminnan on tarkoitus käynnistyä keväällä 2020. Sitä ennen tarvitaan molempien yritysten yhtiökokousten ja kilpailuviranomaisten hyväksyntä, sanoo viestintäjohtaja Saija Kinanen Outotechiltä.

Kinanen sanoo, että Lappeenrannan tehtaan tulevaisuudesta on nyt liian aikasta sanoa juuri mitään.

— Lappeenrannassa on tuotannossa suodattimia, jotka ovat olleet tärkeä osa Outotechin liiketoimintaa.

Lappeenrannassa työskentelee noin 210 työntekijää. Jos kauppa toteutuu, he sulautuvat todelliseen jättiin, sillä uudessa globaalissa yhtiössä on noin 15 600 työntekijää. Kansallisuuskia on noin sata.

Tiedotteen mukaan tavoitteena on luoda yhtiö, joka tarjoaa prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille.

Outotecin osake lähti nousuun yhdistymistiedotteen jälkeen.

Metson nykyisestä toimitusjohtajasta Pekka Vauramosta tulee Metso Outotecin toimitusjohtaja ja Outotecin nykyisestä toimitusjohtajasta Markku Teräsvasarasta varatoimitusjohtaja.

Juttua päivitetty 4.7. klo 10.44. Lisätty tietoja.

Päivitämme uutista.

Juttua päivitetty 11.15. Lisätty viestintajohtaja Saija Kinasen kommentit ja Lappeenrannan tehtaan henkilöstömäärä.