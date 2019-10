Käräjäoikeus hylkäsi syytteet Karjalan moottoritiehankkeeseen liittyvässä rahanpesututkinnassa

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet tapauksessa, jossa kahta virolaismiestä syytettiin törkeästä rahanpesusta. Syyttäjän mukaan rikoksella tehtyä venäläisrahaa kierrätettiin suomalaisen HTR talonrakennuksen kautta kolmansiin maihin 135 miljoonaa euroa.

Syytettynä olleet 70- ja 44-vuotiaat virolaismiehet kiistivät rikoksen. Rahat oli heidän mukaansa tarkoitettu Äänisen moottoritien suunnittelemiseksi Venäjän Karjalaan.

Syyttäjän mielestä yrityksellä ei ollut mitään oikeaa liiketoimintaa ja moottoritiesuunnitelma oli tekaistu.

Käräjäoikeuden mukaan tapauksessa ei ole näytetty, että 135 miljoonaa euroa olivat peräisin rikollisesta toiminnasta, vaan asiasta jäi varteenotettava epäilys. Tämän vuoksi oikeus hylkäsi syytteet rahanpesusta kahta virolaismiestä vastaan.

Venäläisen tuomioistuimen päätös koski laitonta pankkitoimintaa

Syyttäjän todisteena rahojen alkuperästä oli venäläisen tuomioistuimen antama tuomio. Se koski venäläispankkia, jota järjestäytynyt rikollisryhmä oli käyttänyt pankkinaan.

Helsingin käräjäoikeus toteaa, että venäläisestä tuomiosta ilmenee, että kyse on ainoastaan laittomasta pankkitoiminnasta. Tuomiossa ei todettu, että pankkiin suoritetut rahansiirrot olisivat laittomia tai että ne olisivat rikollista alkuperää. Oikeuden mukaan pelkästään se, että varoja siirretään pankkiin yrityksestä, joka on perustettu väärillä nimillä tai jonka elinkaari on ollut lyhyehkö, ei tee yrityksen rahavirtoja rikollisen alkuperän omaaviksi.

Koska esirikos on jäänyt näyttämättä, oikeudella ei ollut aihetta lausua mitään moottoritiehankkeen todellisuudesta tai näennäisyydestä tai muista väitteistä.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Suomalaisyrityksen HTR talonrakennuksen takavarikkopäätös on voimassa, kunnes tuomio on saanut lainvoiman.

Päivitetty 8.10.2019 kello 17:22: Lisätty tietoja venäläisen tuomioistuimen päätöksestä ja Helsingin käräjäoikeuden perusteluja.