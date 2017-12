Savitaipalelainen Olkkolan hovi saanee suomalaisen isännän Kaikki kolme tarjouksen jättänyttä tahoa ovat suomalaisia. Päätöksiä kartanon tulevaisuudesta tehdään ehkä jo tammikuun puolivälissä. Mika Strandén Olkkolan hovin talvet ovat olleet hiljaisia. Arkistokuva vuodelta 2016.

Kartanohotelli Olkkolan hovin tuleva käyttö saattaa olla selvillä jo muutaman viikon kuluttua. Savitaipaleen kunnanhallitus aikoo käsitellä paikallisen arvorakennuksen myyntiä tai vuokrausta seuraavassa kokouksessaan 15. tammikuuta.

— Mahdollisesti silloin jo tehdään päätöksiä, kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen arvioi.

Kunta laittoi omistamansa kartanon myyntiin tai vuokrattavaksi sen jälkeen, kun nykyinen vuokralainen irtisanoi vuokrasopimuksensa. Kartano on jäämässä tyhjilleen maaliskuussa.

Ravintolakäyttö todennäköisintä

Olkkolan hovia koskenut ilmoitus herätti kiinnostusta Pohjois-Amerikkaa myöten, mutta Kainulaisen mukaan kaikki kolme tarjousta tulivat lopulta suomalaisilta tahoilta. Kiinnostuneiden kanssa käydään nyt jatkoneuvotteluja.

Kaikkien tarjouksensa jättäneiden kanssa ei välttämättä käydä perusteellisia neuvotteluja. Linjaukset tehdään kunnanhallituksen kokouksessa.

Kartano on toiminut vuosikymmenien ajan hotelli- ja ravintolakäytössä, mutta rakennuksen katsotaan sopivan muuhunkin toimintaan. Sitä on ehdotettu muun muassa tutkimus- ja koulutuskeskukseksi ja toisaalta sen on pelätty päätyvän yksityisasunnoksi.

Kimmo Kainulaisen mukaan Olkkola säilyy vastaisuudessakin todennäköisesti hotelli- ja ravintolakäytössä.

Tunteet eivät ole leimahdelleet

Savitaipalelaisten tunneside Olkkolaan on ollut vahva, ja ajatus kartanon myymisestä on monelle vaikea. Tällä kertaa kunnantaloon ei ole tullut paljoakaan Olkkolaa koskevaa suoraa palautetta.

— Mitään laajempaa palautevyöryä ei ole tullut. Ihmiset luottavat siihen, että pystymme tekemään asiassa oikeanlaisia ratkaisuja.

Edellisen kerran Olkkolan myyntiä tai vuokrausta valmisteltiin runsaat 20 vuotta sitten. Silloin venäläissuomalainen yhtiö oli tuomassa kartanoon venäläisiä koulutusvieraita 30 vuodeksi solmitun vuokrasopimuksen turvin.

Suunnitelmat nostattivat niin paljon pahaa verta savitaipalelaisissa, että kunta katsoi viisaimmaksi luopua koko hankkeesta.

Mika Strandén Peruskorjauksen jälkeen Olkkolan hovissa on nautittu vanhan ajan kartanotunnelmasta.

Olkkolan hovilla vaiheikas historia

1906: Jugend-tyylinen huvila valmistuu Savitaipaleen kirkonkylän tuntumaan Kuolimon rannalle. Seuraavina vuosikymmeninä kartanossa vietetään ajan tyylin mukaista kartanoelämää.

1963: Fagerströmin suku myy kiinteistön Savitaipaleen kunnalle.

1963—1973: Kartano toimii retkeilymajana.

1973—1983: Osuuskauppa Juureva pitää kartanossa suosittua kesäravintolaa.

1984: Imatralainen Leo Storkkila perustaa Savitaipaleen Matkailukeskus Oy:n ja vuokraa Olkkolan. Kartanon pihapiiriin rakennetaan Storkkilan kaudella hotelliosa ja lomamökkejä.

1989: Entinen työvoimaministeri ja liikemies Urpo Leppänen ryhtyy veljiensä kanssa isännöimään Olkkolaa.

1991: Leppästen yritys UL-Idea tekee konkurssin, joka raukeaa varojen puutteeseen.

1991—1995: Vaihtuvien yrittäjien aikaa.

1995: Kunta harkitsee kartanon vuokraamista suomalais-venäläiselle yhtiölle, mutta hanke kaatuu savitaipalelaisten kovaan vastustukseen.

1995—1999: Seppo Juhani Savolainen vetää karaokea kartanon salissa.

1999—2004: Etelä-Karjalan Erä- ja luontolomat vuokraa Olkkolaa. Vuosituhannen vaihteessa peruskorjaus palauttaa kartanon rakennusajankohtansa asuun.

2004—2015: Kartanon vuokraajina Irma ja Vesa Kopra.

2016—2017: Kartano on vuokrattu viiden osakkaan muodostamalle Hotelli Olkkolan Hovi Oy:lle.

Lähde: Etelä-Saimaan arkisto.