Vekaransalmen silta hätkähdyttää näyttävällä iltavalaistuksellaan: Katso upeat kuvat!

Vekaransalmen sillan reunavalaistuksessa on yhteensä 402 kappaletta led-heittimiä, jotka on valmistanut savonlinnalainen yritys Savled. Lisäksi jokaisessa pilarissa on neljä led-valonheitintä.