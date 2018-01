Miksi Lappeenrannan bussi numero 3 on ollut pahasti myöhässä? — ”Suunnitelmamme oli liian kunnianhimoinen” Bussit ovat olleet ajoittain yli 20 minuuttia myöhässä. Tilannetta pyritään korjaamaan karsimalla Pikisaaressa käyvien vuorojen määrää. Kai Skyttä Bussilinja yhdeksikön sulautuminen kolmoslinjalle ei ole onnistunut Lappeenrannassa ilman ongelmia.

Lappeenrannan bussiliikenteeseen tehtiin muutoksia viime viikon alussa, ja esimerkiksi linja 9 yhdistettiin linjaan 3. Yliopistolta keskustan kautta Kivisalmeen menevä linja on kuitenkin ollut pahasti myöhässä, ja uusissa suunnitelmissa bussi ei menisi Pikisaaren kautta enää kuin toiseen suuntaan.

Kuinka paljon bussit ovat olleet myöhässä ja mistä myöhästelyt johtuvat, Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Olli Hirvonen?

— Vuoroja on seurailtu puolitoista viikkoa, ja tilanne on vaihdellut paljon. Osa vuoroista on ollut ajallaan, mutta pahimmat ovat olleet yli 20 minuuttia myöhässä. Muutokset suunniteltiin ja päätettiin lautakunnassa syksyllä, mutta loppuvuoden aikana matkustajamäärä kolmosen linjalla on kasvanut melkein viidenneksen. Se on ollut yllätys.

Eikö tähän osattu lainkaan varautua?

— Suunnitelmamme oli liian kunnianhimoinen tämän uuden linjan suhteen, ja suunnittelu on pettänyt, se täytyy myöntää. Otimme tietoisen riskin sen suhteen, kun halusimme pitää tasaisen vuorovälin ja pyrkiä pitämään lähdöt yliopistolta puolen tunnin välein. Lenkkiä on ajettu ja testattu, kuljettajia jututettu ja suunnitelma tehtiin niiden pohjalta. Matkustajamäärien arvioinnissa ja siinä, kauanko pysäkeillä kestää aikaa, on epäonnistuttu. Linja on pitkä ja haastava.

Onko asiasta tullut palautetta?

— Kyllä, sekä palautepalvelun kautta että puhelimitse. Niitä käydään läpi ja kaikkiin palautteisiin vastataan. Niitä on hyödynnetty myös ratkaisuksi.

Uusi linja on käynyt keskustan ja Kivisalmen välillä Pikisaaressa molempiin suuntiin mennessä, mutta siitä ollaan luopumassa. Miksi näin toimitaan?

— Ensi viikolla kaupunkikehityslautakunnassa on esitys, jonka mukaan Pikisaaren kautta mentäisiin vain toiseen suuntaan – aamulla Pikisaaresta keskustaan ja iltapäivällä keskustasta Pikisaaren kautta pois. Alueella on tehty muutoksia esimerkiksi parkkeerauksen ja liikennemerkkien paikkojen suhteen, jotta bussin olisi sujuvampi siellä käydä, mutta silti siinä on mennyt liikaa aikaa. Keskustan ja Pikisaaren välillä kulkee myös citybussi kevään ajan.

Linja ajetaan pohjoisen suuntaan Taipalsaarentietä pitkin, ja vain takaisin päin tultaessa auto menee Tyysterniemen ja Voisalmen kautta. Miksi?

— Se on myös aikataulusuunnitelmallinen asia, ja siten pääsemme nopeammin Kariniemeen. Kivisalmen päätepysäkkiä on myös muutettu, ja se on nyt Kivistönkadulla Nuottaruohonkadun sijaan.

Tällä hetkellä hätäratkaisuna kolmoslinjalle on lisätty väliaikaisesti neljäs auto kiertämään lenkkiä. Voiko se olla pysyvä ratkaisu?

— Kaupunkikehityslautakunnan mahdollisen päätöksen jälkeen kokeillaan Pikisaaren lenkistä säästyvän ajan riittämistä. Sen jälkeen on kuitenkin mahdollista lisätä neljäs auto, jos aikataulussa pysymisessä on vielä parannettavaa.

Voisiko aikatauluja yksinkertaisesti pidentää ja lisätä matkaan kuluvaa aikaa?

— Jos aikatauluja käydään muuttamaan tai pidentämään, menetetään säännöllinen lähtöaika. Pyrimme pärjäämään kevään näin ja elokuuksi mietitään mahdolliset uudet korjaukset.

Bussilinja ei osu matkakeskuksen kohdalle niin, että juniin pääsisi kätevästi tai niin, että junien saavuttua bussi olisi lähdössä. Onko tätä asiaa mietitty?

— Se on totta, että kaikkiin juniin ne eivät osu. Kolmoslinjan yksi tarkoituksista on ollut helpottaa vitoslinjan ruuhka-aikoja keskustan ja yliopiston sekä keskustan ja matkakeskuksen välillä. Siellä liikkuu eniten ihmisiä. Lisäksi on pyritty huomioimaan aikatauluissa Kesämäen koululaisten pääseminen koulusta. Junayhteydet on hankalia linkitettäviä liikenteen kannalta, mutta pyrimme kehittämään niitä kaikkien muutoksien yhteydessä. Olemme esimerkiksi mukana Liikenneviraston hankkeessa, jossa käydään läpi kaukoliikenteen alku- ja loppumatkojen kehittämistä.

Mitä tästä tilanteesta voidaan oppia?

— Mielestäni uusia asioita täytyy uskaltaa kokeilla, mutta niitä täytyy myös uskaltaa korjata ja tehdä korjausliikkeitä tarvittaessa. Uusi raportointijärjestelmä helpottaa näkemään autojen todellisia ajoaikoja, ja sen avulla saamme lisää tietoa. Sekään ei ole kenenkään etu, että bussit seisovat päätepysäkeillä, vaan pitäisi saada luotua optimaaliset ajoajat, että ehditään, mutta liikaa ei seisota missään.