Imatralle aukeaa uusi Motonet. Muun muassa autojen ja moottoripyörien varaosia ja tarvikkeita myyvä kauppaketju on aloittanut rekrytoinnin tavaratalopäällikön osalta.

Motonet on osa Broman Group -konsernia. Konsernin tiedottaja Tommi Räsänen vahvistaa työpaikkailmoituksestakin löytyvän tiedon, eli sen, että Motonet on avaamassa Imatralle. Hän ei kuitenkaan halua kertoa sen tarkemmin, minne tavaratalo on tulossa.

—Kartoitamme tilavaihtoehtoja, Räsänensanoo.

Tavaratalopäällikön hakuilmoituksessa hakuaika on 9. joulukuuta asti. Muita rekrytointeja tulevaan myymälään ei vielä ole ainakaan julkisesti avattu.

Prisma, K-rauta vai jokin muu?

Räsäsen puheista voi päätellä, että Motonet olisi tulossa jo olemassa olevaan kiinteistöön toisin kuin Lappeenrannassa, jonne Motonetille rakennettiin kokonaan uusi kiinteistö. Sen kyljessä on myös samaan konserniin kuuluva AD-varaosamaailma.

Imatralla isoja tyhjillään olevia kiinteistöjä on muun muassa vanhan K-raudan tilat Vuoksenniskalla ja entinen Prisman kiinteistö Mansikkalassa.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan kiinteistöpäällikkö Mikko Härkönen on joutunut vastaamaan kysymyksiin Prisman vanhasta kiinteistöstä useaan otteeseen aiemminkin. Nyt Härkönen suostuu sanomaan, että neuvotteluita on käyty, mutta ei halua täsmentämään kenen kanssa tai kuinka kauan. Motonetista kysyttäessä Härkönen sanoo, ettei voi kommentoida asiaa.

— Koko ajan olemme uskoneet, että saadaan (Prisman vanha kiinteistö) kaupan, Härkönen tyytyy sanomaan.

Keskon aluejohtajaa tai K-raudan kauppiasta ei tavoitettu kommentoimaan K-raudan kiinteistön nykytilaa.

Juttua korjattu 15.46. Motonet ei ole ostanut Imatralta kiinteistöä, eikä remontti ole käynnissä. Tilavaihtoehtoja kartoitetaan.