Oikeus tuomitsi sakkoja: Koiria asui eteläkarjalaisen kennelin kosteassa kellarissa likaisten pahvien päällä

Käräjäoikeus on tuominnut eteläkarjalaisen kennelin pitäjän sakkoihin eläinsuojelurikoksesta.

Syyte perustui läänineläinlääkärin marraskuussa 2018 kenneliin tekemään tarkastuskäyntiin. Tuolloin tarhalla oli 21 koiraa, joista osa pentuja.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan kennelin pitäjä on törkeästä huolimattomuudesta kohdellut omistamiaan ja vastuullaan olevia koiria niille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa aiheuttaen. Hän on jättänyt koirat vaille tarpeellista hoitoa ja kohdellut niitä eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti.

Käräjäoikeus katsoi, että tarkastuspäivänä koirien pitopaikat sisällä ovat olleet likaisia, niiden rakenteet ovat olleet rikkoontuneita eikä kaikilla koirilla ole ollut kunnollisia makuualustoja.

Kaikilla koirilla ei ole sisällä ollut näkö- ja kuuloyhteyttä ympäröivään toimintaan. Kellarikerroksessa on ollut kosteaa, ja siellä on ollut huono ilmanlaatu. Puutteellisissa tiloissa on ollut myös neljä koiranpentua.

Koirien makuualustoina oli tarkastuspäivänä muun muassa likaantuneita pahveja ja rikkinäinen peitto. Osa kennelin tiloista asetettiin tarkastuspäätöksessä marraskuussa 2018 välittömään käyttökieltoon, koska ne eivät soveltuneet koirien pitoon likaisuuden ja rikkinäisyyden vuoksi.

Oikeuden mukaan kennelin pitäjän olisi alan ammattilaisena pitänyt olla selvillä eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten sisällöstä. Teon moitittavuutta kuitenkin vähensi se, ettei koirille ole näytetty aiheutuneen fyysysiä haittoja tai kipuja pitopaikan puutteista huolimatta.

Kennelinpitäjä kiisti syytteen eläinsuojelurikoksesta. Hän myönsi, että koirien pitopaikassa on ollut ajoittain likaista ja rikkinäisiä rakenteita, mutta hän on yrittänyt siivota ja korjata puutteita sitä mukaa kun puutteita on ilmennyt. Hän myös kertoi oikeudelle, että koirien pitopaikassa on tehty tarkastuspäätöksissä vaaditut korjaukset.

Käräjäoikeuden tuomio eläinsuojelurikoksesta on 40 päiväsakkoa, mikä kennelin pitäjän tuloilla tekee 360 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.