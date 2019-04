Avotulen teko on kielletty Etelä-Karjalassa — Suurin osa maastopaloista syttyy ihmisen huolimattomuudesta

Maastopalokausi on alkanut Etelä-Karjalassa. Pelastuslaitos on saanut hälytyksiä kevään ensimmäisistä maastopaloista ja savuhavaintojen tarkistuksista.



Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Johanna Franzén muistuttaa, että suurin osa maastopaloista syttyy ihmisen huolimattomuudesta.



Viime kesänä, joka oli erityisen kuiva, maakunnassa syttyi yhteensä 95 maastopaloa.

— Näistä suurimman osan eli 45:n arvioitiin aiheutuneen ihmisen toiminnasta. Muita syitä maastopalojen syttymiselle olivat esimerkiksi salama tai koneviasta lähtenyt kipinöinti, Franzén kertoo tiedotteessa.



Esimerkiksi Lemillä syttyi pääsiäisenä maastopalo risujen poltosta.

Ruohikkopalovaroitus on voimassa

Avotulen teko on tällä hetkellä kielletty Etelä-Karjalassa ruohikkopalovaaran takia. Ilmatieteen laitos arvioi, että ruohikkopalovaara jatkuu ainakin perjantaihin saakka. Myös risujen poltto on kielletty varoituksen ollessa voimassa.



Franzén muistuttaa, että aina ennen risujen polttamista on tarkistettava voimassa olevat metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitukset.



Risujen polttamisesta täytyy ilmoittaa pelastuslaitokselle vähintään kaksi tuntia ennen polttamista. Ilmoituksen voi tehdä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen verkkosivuilla.



Polttopaikan läheisyyteen tulee varata riittävästi alkusammutuskalustoa ja huolehtia riittävästä jälkivartioinnista.

Taajamissa risujen polttaminen on pääsääntöisesti aina kielletty.

Franzén neuvookin pohtimaan polttamisen sijasta muita tapoja risujen hävittämiseen.

— Esimerkiksi risujen kompostointi on turvallista, ympäristöystävällistä ja edistää myös hyviä naapurisuhteita.