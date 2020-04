Imatran kaupunki osti Helsingin Sanomien etusivun, jonka listahinta on lähes 70 000 euroa: Tavoitteena on houkutella uusia asukkaita pääkaupunkiseudulta

Imatra aloitti viikonloppuna näkyvän mainoskampanjan, jonka kärkenä on kouluverkkouudistus ja panostukset lapsiin ja nuoriin. On otollinen hetki kertoa 80 miljoonan euron investoinneista, kaupunginjohtaja Kaisa Heino perustelee.

Helsingin Sanomien etusivulla komeili sunnuntaina Imatran kaupungin koko sivun mainos.

Mainoksen kärkenä olivat Imatran sisäilmaongelmien johdosta tekemät kouluverkkoratkaisut

– Me luovuimme riskikouluista. Jatkossa meillä on kolme tervettä oppimiskeskusta ja yksi niistä tulee olemaan Suomen suurin puukoulu. Meillä on voimaa muuttaa asioita. Mites teillä, mainoksessa kysytään.

Arvokas mainospaikka

Helsingin Sanomien sunnuntainumeron etusivu on Suomen näkyvimpiä ja kalleimpia mainospaikkoja, jonka listahinta on siihen sisältyvän digimainonnan kanssa lähemmäs 70 000 euroa.

Vs. kaupunginjohtaja Kaisa Heinon mukaan etusivusta ei maksettu täyttä hintaa, vaan "korona-ajan sopimushinta".

– Meidän hintamme ei ole listahinta. Käytännössä maksoimme puolet siitä, Heino kertoo.

Mainos on osa laajempaa Helsingin Sanomissa toteutettavaa kampanjaa, mikä ajankohdan lisäksi osaltaan vaikutti hinnoitteluun.

Maanantaista alkaen kahden viikon ajan Helsingin Sanomien verkkosivuilla on maksettu mainosjuttu Imatrasta, eli niin sanottu natiivimainos.

Jasmin Ojalainen Mansikkalan koulukeskus otetaan käyttöön ensi syksyllä, Kosken koulukeskus vuotta myöhemmin.

Tavoitteena uudet asukkaat

Mainoskampanjalla halutaan kertoa Imatran mittavista kouluinvestoinneista, panostuksista lapsiin ja nuoriin sekä Imatran tarjoamista muista mahdollisuuksista.

– Meillä on 80 miljoonan euron investoinnit. On aika kertoa niistä, Kaisa Heino sanoo.

Pohjimmaisena tavoitteena on houkutella Imatralle uusia asukkaita.

Sama kokosivun mainos julkaistiin sunnuntaina myös Etelä-Saimaassa.

Mainostilaa on ostettu lisäksi Googlelta. Imatra base camp käynnistää some-kampanjaa, joka on suunnattu etenkin pääkaupunkiseudulle.

Juuri nyt on hyvä hetki

Kaisa Heinon mukaan mainoskampanja perustuu viime syksynä valtuustoseminaarissa tehtyyn linjaukseen.

– Meidän on profiloiduttava uudella tavalla, saatava oikeat mielikuvat Imatrasta ja vetovoimatekijät niiden ihmisten tietoisuuteen, jotka mahdollisesti harkitsevat muuttoa muualle ja arvostavat niitä asioita elinympäristössään, mitä Imatralla on kiistatta tarjolla.

Kampanja suunniteltiin jo ennen korona-aikaa.

Epidemia ei saanut Imatraa perääntymään, päinvastoin ajankohdan uskotaan olevan erityisen otollinen tämänkaltaisen mainonnan käynnistämiseen. Väljempi asuinympäristö voi tuntua pääkaupunkiseudulla nyt houkuttelevalta vaihtoehdolta, Heino sanoo.

– Etätyön mahdollisuudet ja kaipuu toisenlaiseen asuinympäristöön ovat nyt aivan eri tavalla ajankohtaisia.