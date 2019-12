Sanna Marin on SDP:n ehdokas pääministeriksi

SDP:n puoluevaltuusto on valinnut tulevaksi pääministeriehdokkaaksi Sanna Marinin. Hän voitti puoluevaltuuston kokouksessa tehdyssä äänestyksessä Antti Lindtmanin.

Äänet jakautuivat Marinin eduksi 32—29.

Äänestystuloksen ratkettua Marin kertoi saamansa luottamuksen merkityksestä ja halusi erikseen kiittää edeltäjäänsä Antti Rinnettä ja vastaehdokastaan Lindtmania.

— Antti Rinne, sinä olet sanonut, että SDP on parhaimmillaan, kun se on rohkeimmillaan. Tämä viikko on osoittanut, että SDP on myös parhaimmillaan, kun ajat ovat vaikeimmillaan.

Lindtmanille Marin antoi tunnustusta itsensä likoon laittamisesta.

— Viestisi luottamuksesta ja yhteistyöstä on tärkeä. Nyt tuota luottamusta ja vakautta tarvitaan niin Suomessa kuin sosiaalidemokraattisessa puolueessa.

Lindtman vertasi kiitospuheessaan kolmen äänen tappiotaan Juha Miedon sadasosatappioon.

— Nyt saatan hieman ymmärtää, miltä Mietaan Jussista tuntui 1980 Lake Placidissa. Ystävät, puoluevaltuusto on puhunut ja kunnioitan ratkaisuanne suuresti. Olen varma siitä, että tämä liike on aina osannut ja osasi nytkin tehdä oikean valinnan.

Marinille Lindtman jakoi lämpimät onnittelut.

— Sanna, sinusta tulee upea pääministeri. Aion jatkaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja aion antaa sinulle täyden tukeni.

Juttua muokattu 19.43: Lisätty Marinin kommentit.

Juttua muokattu 19.53, 19.57, 20.07: Lisätty ja täydennetty Lindtmanin kommentteja, lisätty kuva.