21 lappeenrantalaisen taloyhtiön tililtä katosi rahaa — Jäljet johtivat isännöitsijään Isännöitsijä sai syytteet seitsemästä törkeästä kavalluksesta, 14 kavalluksesta ja väärennyksistä. Kai Skyttä Korvausvaatimuksensa entiselle isännöitsijälleen on esittänyt 21 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä.

Lappeenrannassa toiminut isännöitsijä on saanut syytteen rahan kavaltamisesta 21 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöltä. Hän on toiminut yhtiöiden isännöitsijänä ja syytteen mukaan siirtänyt niiden rahoja oman yrityksensä tilille. Isännöitsijänä hänellä on ollut oikeus käyttää taloyhtiöiden pankkitilejä.

Anastukset tapahtuivat vuonna 2013. Osassa tapauksista isännöitsijä on laskuttanut liikaa tai laskuttanut palveluista, joista hänellä ei ole ollut oikeutta laskuttaa. Näin on ollut esimerkiksi tilanteissa, joissa lasku on tullut lisätöistä, joita taloyhtiö on vasta suunnitellut. Osassa tapauksista rahaa on siirtynyt tililtä toiselle ilman laskua tai muuta tositetta.

Osan rahoista isännöitsijä on palauttanut taloyhtiöiden tilille myöhemmin.

Rahapotit lähtivät usein monessa osassa

Syytekohdista seitsemän koskee törkeitä kavalluksia ja 14 kavalluksia. Syyttäjän törkeäksi katsomissa tapauksissa kyseessä on ollut suuri määrä varoja, ja kokonaisuuteen vaikuttaa isännöitsijän luottamusasema.

Monen taloyhtiön kohdalla rahaa on kadonnut useilla eri kerroilla, jolloin yksittäiset siirrot ovat jääneet kokonaissummaa pienemmiksi.

Väärennyssyytteet tilintarkastusten peukaloinnista

Isännöitsijä on syytteessä myös kolmesta väärennyksestä. Syyttäjän mukaan hän on peukaloinut yhtiökokoukselle toimittamiaan tilintarkastuskertomuksia poistaen tilintarkastajan huomiot oudoista tilisiirroista. Lisäksi isännöitsijä on jättänyt toimittamatta kolmen taloyhtiön tilintarkastusmuistiot.

Syyttäjän ajamat taloyhtiöiden korvausvaatimukset ovat yhteensä yli 114 000 euroa. 21 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön vaatimukset vaihtelevat noin 23 000 eurosta reiluun tuhanteen euroon.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin tässä kuussa.