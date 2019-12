Lappeenrannan valtuusto hyväksyi lentokentän tukeen 1,4 miljoonaa euroa — Äänestyksessä jälleen asetelma vihreät vastaan muut

Lappeenrannan valtuusto pääsi maanantaina odotetusti äänestämään Lappeenrannan lentoasemasäätiön tuesta.

Muuten valtuuston kokous sujui jopa leppoisissa merkeissä ja talousarvio sai kiitoksia vihreiden lentoasemaan kohdistuvasta kritiikistä huolimatta.

Vihreät valtuutetut hyökkäsivät eri puheenvuoroissa lentoaseman tukea vastaan.

Valtuustoryhmä esitti, että Lappeenrannan kaupunki ei tue lentoliikenteen markkinointia eikä sijoita lentoasemasäätiön säädepääomaan varoja vuonna 2020.

Valtuustoryhmä teki kolme eri muutosesitystä budjettiin.

Vihreät olisivat sijoittaneet esityksissään eurot paikallisliikenteen tukemiseen sekä lasten ja nuorten lautakunnan eri hankkeisiin.

Kaikki puolueen kolme esitystä hävisivät lukemin 45-6 eli vihreät jäivät käytännössä yksin.

— Veronmaksajien rahoittamat lentoliikenteen tuet vääristävät lentoliikenteen markkinoita, lisäävät ilmastopäästöjä, lennättävät huomattavissa määrin ostovoimaa pois alueeltamme, ja ovat suoraan pois kaupungin asukkaiden arkea ja hyvinvointia parantavista toimista, perusteli vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitänyt ryhmän vetäjä Virpi Junttila.

Kokoomus kuittaili vihreille

Kimmo Klemola (vihr.) arvosteli viime vuoden tapaa kovin sanoin lentoaseman tukea ja kaipasi myös tilastotietoja muun muassa matkailijoiden kansallisuuksista Leena Lipiäinen- Medjeralin tukemana.

Lentoasemasäätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Järvenpään (kok.) mukaan vihreät tekee ”impivaaralaisessa ideologiassaan” perustavanlaatuisen virheen.

— Olemme varmoja, että Lappeenrannan kannalta lentoliikenteen tukeminen on edullinen ratkaisu, Järvenpää sanoi.

Kokoomuksen Jussi Härkönen provosoi omassa puheenvuorossaan Järvenpään tavoin vihreitä.

— Meidän on vaikea antaa aikaa asioille toteutua. Me olemme yhdessä hyväksyneet matkailustrategiat. Tai voidaan me lopettaa täältä kaikki ja annetaan puiden kasvaa ja sammutellaan valoja, Härkönen härnäsi.

Muuten lentokenttäkeskustelu pysyi maltillisena.

Eri puheenvuoroissa kaivattiin parempaa toiminnan ja talouden seurantaa sekä aitoa liiketoimintasuunnitelmaa. Myös markkinointi nousi esille puheenvuoroissa.

Perussuomalaisten Ilpo Heltimoinen kannatti tukea, mutta muistutti ettei se saa olla menoautomaatti.

— Valtuuston tulee saada keskeiset tiedot, kuinka paljon Lappeenrannan kaupunki saa sijoitetulle rahalle tuottoa. Tappiollista toimintaa ei voida pitkään jatkaa.

Keskusta halusi lisää tierahoja

Muitakin muutosesityksiä budjettiin tuli.

Keskusta kaipasi lisää tierahoja.

Keskustan Jouni Kemppi esitti ryhmäpuheenvuorossa yksityistiemäärärahojen kasvattamista 153 000 eurolla.

— Summa voidaan kattaa maaomaisuuden myynnillä, Kemppi esitti.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan on huolestuttavaa, jos tällainen talousajattelu lisääntyy.

— Maaomaisuuden myynnit ovat kertaluonteisia vaikeasti ennustettavia myyntituottoja, joita ei pitäisi laittaa yksityisteihin.

Suurimmista puolueista SDP ei lentokenttään puuttunut.

Ryhmäpuheenvuorossa valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanna Koskenranta pohti tulevaisuuden palveluverkkoa.

— Tulevana vuonna meidän on tarkasteltava palveluverkkoa ja mitoitettava sitä huomioiden tulevien vuosien väestöennuste. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että kuntalaisten arkea hankaloitetaan viemällä palvelut ulottumattomiin tai että pienen koululaisten päivät venyvät kohtuuttomasti koulumatkojen vuoksi.

Kristillisdemokraattien Marjatta Moilanen pohti myös palveluja. Hänen mukaansa koulutoimen yllä on säästöjen uhka.

— Pitää taata riittävän pienet opetusryhmät. Lapset ja nuoret voivat yhä enemmän huonosti. Heihin pitäisi sijoittaa enemmän.

