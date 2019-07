WWF vaatii norppakuolemien vuoksi verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun

WWF Suomi vaatii, että Saimaan norppa-aluiden verkkokalastuskieltoa on jatkettava heinäkuun loppuun. Nykyään kalastusrajoitukset ulottuvat kesäkuun loppuun.

Vaatimuksen taustalla on useiden norppien kuolemat verkkoihin heinäkuun aikana. Keskiviikkona tuli ilmi jo kesän viides verkkokuolema.

WWF Suomi huomauttaa myös Ylen uutisoineen torstaina, että lähellä Puumalan kirkonkylää hoitoon otetun loukkaantuneen kuutin heikon kunnon takana on todennäköisesti juuttuminen kalaverkkoon.

— Tänä vuonna jo viisi saimaannorpan kuuttia on heinäkuussa menehtynyt kalaverkkoihin kesäkuun lopussa päättyneen verkkokalastuskiellon jälkeen. Viime ja toissa vuoden heinäkuussa ilmoitettiin kalaverkkoihin menehtyneinä kaksi kuuttia.

— Metsähallituksen tietoon tulleet kuolemat ovat vain osa kokonaiskuolleisuudesta. Metsähallituksen arvion mukaan noin 40 prosenttia kuolleista saimaannorpista tulee tietoon, toteaa WWF Suomi tiedotteessa.

WWF huomauttaa, että erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on saatu kasvamaan taannoisesta alle 200 yksilön aallonpohjasta nykyiseen noin 400 yksilöön suurilla ponnistuksilla, johon on osallistunut valtava joukko vapaaehtoisia, Saimaan asukkaita, tutkijoita, järjestöjä ja viranomaisia. EU on rahoittanut norpan suojeluhanketta jopa miljoonilla euroilla.

— Verkkokuolemat ovat suurin välitön uhka saimaannorpalle. Lisäksi talvien lämpeneminen ilmastonmuutoksen myötä on vakava ja nopeasti kasvava uhka, mutta siihen voimme vaikuttaa hitaasti. Kalaverkkojen poistaminen norppavesiltä sen sijaan on Suomen ja kalastajien omassa päätösvallassa oleva asia. WWF:n jo pitkään vaatima verkkokalastuskiellon jatkaminen heinäkuun loppuun on välttämätöntä, jotta suojelutoimilla aikaan saatua kannan kasvua ei vaaranneta, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

— Tällä havainnolla emme halua syyllistää kalastajia, jotka ovat yleensä tavattoman pahoillaan aiheuttamistaan verkkokuolemista. Mielipidetutkimusten mukaan Saimaan asukkailla on voimakas halu suojella uhanalainen saimaannorppa.

Saimaannorppia arvioidaan olevan nykyisin vajaat 400. WWF aloitti norpan suojelun vuonna 1979.