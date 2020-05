Nuorten ahdistuneisuus yleistynyt korona-aikana Lappeenrannassa – ”Yhdessä vaiheessa en kyennyt viikkoon syömään kunnolla”, sanoo 17-vuotias Laura Rajala

Lappeenrannan nuorisotoimi on raportoinut nuorten ahdistuksen lisääntymisestä. Etelä-Saimaa kysyi neljältä lappeenrantalaisnuorelta, miten he ovat kokeneet poikkeusajan.

Koronan aiheuttama vakavakin ahdistuneisuus on yleistynyt Lappeenrannassa. Erityisesti nuorten elämänhallinnassa on havaittu merkittäviä vaikutuksia, kun työtoiminta on ollut tauolla ja arjesta on hävinnyt rytmi.