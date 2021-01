Kuusirannan leirikeskuksesta hierotaan kauppoja – Yksityishenkilön ostotarjous on kuitenkin toista maata kuin Lappeenrannan seurakuntayhtymän hintapyyntö

Kuusirannan leirikeskus Nuijamaalla on ollut myynnissä 2,5 vuotta. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on aika ajoin esitellyt rakennusta mahdollisille ostajille, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Hintapyyntö on ollut 299 000 euroa.

Loppuvuodesta helsinkiläinen yksityishenkilö teki 200 000 euron ostotarjouksen. Sillä hinnalla kauppaan pitäisi liittää noin 260-neliöisen rakennuksen lisäksi neljä hehtaaria maata ja yhden hehtaarin vesialue Nuijamaanjärvestä.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti keskiviikkona esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi tarjouksen seuraavassa kokouksessaan tammikuun lopulla.

Talousjohtaja Kari Virtanen Lappeenrannan seurakuntayhtymästä ennakoi, ettei leirikeskuksen myynnistä synny yksimielisyyttä, vaan päätöksestä äänestetään.

Osa kirkkovaltuutetuista on ehkä tyytymätön lähes 100 000 euron eroon hintapyynnön ja ostotarjouksen välillä. Toisin kuin seurakuntayhtymä alunperin ajatteli, kauppa koskisi myös metsäalaa, joka tosin on tällä hetkellä yksinomaan taimikkoa. Hakkuut tehtiin jokin aika sitten.

Päärakennus valmistui 40-vuotias

Nykyisen omistajan pitää lisäksi ensin hankkia Lappeenrannan kaupungilta lupa, että kiinteistössä voi asua ympärivuotisesti.

Toisessa vaakakupissa painaa mahdollisten ostajien vähäisyys, minkä takia kaupanteko voi jälleen lykkääntyä. Useampi seurakunta on rahatilanteen kiristyessä päättänyt panna myyntiin kokonaan ylimääräisen tai vajaakäytölle jääneen leirikeskuksen, joten tarjontaakin on.

Parhaillaan esimerkiksi Taipaleen seurakunta kaupittelee leirikeskusta Lemin Syntymäniemessä Syntymäisen rannalla. Sille on odotettu uutta omistajaa jo nelisen vuotta.

Kuusirannan leirikeskuksen päärakennus valmistui reilut 40 vuotta sitten ja keittiötä laajennettiin parikymmentä vuotta sitten. Viimeisen kerran Kuusirannassa leireiltiin 2018.

Sen jälkeen tiloja on vuokrattu muun muassa yrityksille niin sanottujen reppumiesten majoitukseen.