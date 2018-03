Imatralaisen Eemeli Nenosen hyvän mielen juolahdus poiki kävelyreitin Saimaan jäälle — Noin neljän kilometrin reitistöstä on ollut iloa niin koiran ulkoiluttajille, pyöräilijöille kuin hiihtäjillekin Imatralainen Eemeli Nenonen sai idean kävelyreitin auraamisesta Saimaan jäälle, kun hän käytti rakentamaansa mönkijää koeajolla kotirannassaan. Joonas Tapaninen Eemeli Nenonen yllättyi, kuinka suureen ihmisryhmään hänen tempauksensa on vaikuttanut. Järven jäällä ulkoilemisessa parasta ovat Nenosen mukaan raitis ilma ja maisemat.

Yhden romu on toisen aarre. Lammassaaren alueen ulkoilijoille yksi käytettynä ostettu, sitten kilon paloiksi purettu ja uusien osien kera kasattu mönkijä on ollut todellinen kultakimpale.

Saimaan jäällä on saatu tänä talvena nauttia imatralaisen Eemeli Nenosen auraamasta kävelyreitistä. Karhukalliossa asuva Nenonen sai idean baanan auraamisesta, kun hän käytti rakentamaansa mönkijää koeajolla kotirannassaan. Kun Nenonen näki ihmisten tarpovan upottavassa lumessa, hän ei jäänyt ihmettelemään, vaan teki jotain konkreettista parantaakseen olosuhteita.

Hetken mielijohteesta syntynyt hyvän mielen teko poiki lopulta noin neljän kilometrin reitistön, josta on ollut iloa niin kävelijöille, pyöräilijöille, koiran ulkoiluttajille kuin hiihtäjillekin.

— Aurasin reittiä aluksi pari kolme kertaa viikossa, kunnes liikuntapaikkamestari Urpo Tiainen Imatran kaupungilta pyysi minut kahville ja ehdotti, että kaupunki ottaisi Lammassaaren ympäristön hoteisiinsa. Minulla ei luonnollisesti ollut mitään sitä vastaan, Nenonen kertoo.

Hyvä mieli paras palkinto

Nenonen on jatkanut lumitöiden tekemistä Lempukassa, jonne kaupungin talvikunnossapito ei ulotu. Työtarve on tosin viime viikkoina ollut vähäinen, sillä lunta ei ole juurikaan sadellut. Ystävänsä yhteydenoton pohjalta hän päätti avata reitin myös Hossukkaan.

— Meneehän tässä jonkun verran polttoainetta ja mönkijästä on kerran katkennut vaihdelaatikon akselikin, mutta en lähesty hommaa siitä näkökulmasta, että laskisin kustannuksia.

Palkinnoksi on riittänyt hyvä mieli, jota Nenoselle on tuottanut reitin käyttäjiltä saatu palaute.

— Heti ekalla reissulla, kun palasin Lammassaaren takaa auraamasta, vastaan tullut maastopyöräilijä hymyili leveästi ja näytti peukkua. Siitä tiesin, että tämä työ ei mene ainakaan hukkaan.

Ongelmanratkaisutilanteet motivoivat

Nenonen, 41, työskentelee Ovakon terästehtaalla häiriökorjauksesta vastaavana kunnossapitoasentajana. Työssä häntä motivoivat tilanteet, joissa vaaditaan nopeaa ongelmanratkaisukykyä.

— En sovellu liukuhihnatyöhön tai aivot narikkaan -hommiin. Kun on tällainen mieli, niin se tarvitsee ravinnokseen tilanteita, joissa tarvitaan nopeita ja hyviä ratkaisuja.

Kiinnostus koneisiin heräsi teini-ikäisenä, kun Nenonen sai motocrosspyörän. Mopojen rassaamisesta lähtenyt innostus on laajentunut veneisiin, mönkijöihin ja pihakoneisiin.

Pohjakoulutukseltaan Nenonen on puuseppä. Käsillä tekemisen taito on periytyvää, sillä Nenosen isä on ammatiltaan kirvesmies. Lempukan uimarannan lähelle vuonna 2007 noussut omakotitalo oli isän ja pojan yhteinen rakennusprojekti. Nenonen asuu talossa avovaimonsa kanssa. Uusperheeseen kuuluu myös koulutaipaleensa syksyllä aloittanut 7-vuotias tytär.

Huuto ahneutta vastaan

Joutsenon Rauhasta kotoisin oleva Nenonen sanoo, että Saimaan rannat ovat hänelle rakkaita seutuja.

— Pääharrastukseni on vauhtiveneily ja vauhtiveneiden rakentaminen. Muistojen Suur-Saimaan ajot ovat perinteisesti olleet koko vuoden kohokohtia. Kesällä kaikki liikenevä vapaa-aika uppoaa veneiden kanssa puuhailuun, Nenonen kertoo.

Nenonen näkee tekonsa eräänlaisena huutona ahneutta ja yleistä ajan henkeä vastaan. Hän toivoo tekonsa myös toimivan esimerkkinä muille.

— Sitä yhtälöä en kannata, että maksaisimme veroja ja pyörittäisimme yhteiskuntaa talkoilla. Ymmärrän myös tyytymättömyyden, jota ihmiset palveluiden karsimisen johdosta. Mutta jos olen omalla esimerkilläni pystynyt innostamaan muitakin pyyteettömään hyvän tekemiseen, niin se on hieno asia.

Mistä innostuit viimeksi?

— Ilon ja innostumisen aiheita on monia, mutta hyvin usein ne suuntautuvat erilaisiin moottoriprojekteihin. Konetyöt ja koneiden rakentelu ovat sellaisia hommia, joista sytyn liekkeihin.



Kehen haluaisit tutustua?

— Minulla ei ole varsinaisia idoleita, joiden touhuja tulisi enemmän seurattua. Jos Pelle Peloton olisi oikea henkilö, niin siinä olisi sopiva tyyppi. Tämmöisten keksijätyyppien kanssa olen kuin kala vedessä. Eilen soittelin yhdelle moottorinrakentajalle Otavan suuntaan. Se oli heti tunnin puhelu, kun kaksi intoilijaa jauhoi teknisiä moottoriasioita.



Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Ensimmäisenä tunkee jostain syystä mieleen ahneus. Ahneuden ongelma on, että se synnyttää laajamittaista pahoinvointia yhteiskunnassa ja ihmisissä.



Mikä sinua hävetti viimeksi?

— Varmaan joku turhanpäiväinen Facebook-julkaisu tai päivitys.



Mitä mietit saunassa?

— Pyrin olemaan saunassa niin reset-nappi pohjassa kuin mahdollista. Siellä ei mietitä muuta kuin itse rentoutumista.

Eemeli Nenonen

41-vuotias kunnossapitoasentaja.

Kotoisin Joutsenon Rauhasta, asuu Imatran Karhukalliossa.

Aurasi omaksi ja ulkoilijoiden iloksi kävelyreitin ulkoilualueena tunnetun Lammassaaren ympäri, josta se on laajentunut

Lempukan ja Hossukan ympäristöön.

Perheessä avovaimo ja 7-vuotias tytär.

Harrastaa vauhtiveneilyä ja veneiden rakentamista.

Nauttii ongelmien ratkaisemisesta ja käsin tekemisestä.