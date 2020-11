Kaukaan sellutehdas käynnistettiin seisokin jälkeen marraskuun puolivälissä. Sen jälkeen Lappeenrannassa on koettu jonkin verran hajuhaittoja.

UPM Kaukaan sellutehtaalla on ollut ongelmia hajukaasujen käsittelyn kanssa. UPM Kaukaan Facebook-sivujen sunnuntaisessa päivityksessä tilannetta pahoitellaan.

Ongelmat ovat johtuneet tehtaan ylösajosta, pienestä tulipalosta ja prosessihäiriöstä.

Sellutehtaan johtajan Vesa Volmarin mukaan ongelma on nyt saatu ratkaistua.

Tehdas käynnistettiin marraskuun puolivälissä vuosihuoltoseisokin jälkeen.

– Kun laitteita paljon käynnistellään, jonkin verran on ollut käynnistysongelmia. Prosessi ei ole ollut stabiilissa tilassa, mikä herkistää hajuhaitoille, Volmari kertoo.

Sunnuntaina koko hajukaasujen poltto oli alhaalla

Tehtaalla on kolminkertaisesti varmistettu hajukaasujen käsittelysysteemi. Viime viikolla laitteistossa oli pieni tulipalo, jolloin yksi kolmesta polttopaikasta on ollut poissa pelistä. Sen jälkeenkin on silti ollut tuplavarmistettu hajukaasujen poltto.

– Tulipalon yhteydessä prosessi oli epästabiilissa tilassa, ja se on voinut aiheuttaa loppuviikon hajuja. Sunnuntain tilanteessa prosessihäiriön seurauksena koko hajukaasujen poltto meni alas, Volmari selvittää.

Yhden polttimen kärki oli vikaantunut, ja se jouduttiin vaihtamaan. Hajut menivät käsittelemättöminä taivaalle. Tilanne saatiin hallintaan sunnuntai-iltana puolen yhdeksän aikaan. Sen jälkeen hajukaasut ovat olleet normaalipoltossa.

– Jos tilanne näyttää siltä, että polttoa ei saataisi kuntoon, niin tehdas ajetaan alas. Sunnuntaina ei oltu siinä tilanteessa, vaan tekninen ongelma saatiin korjattua.

Sunnuntain häiriöön vaikutti aikaisempi pieni tulipalo.

Hajukaasujen polttopaikkoja on hajukaasukattilassa ja soodakattilassa, ja poltto tapahtuu maan tasolla. Poltetut hajukaasut johdetaan sitten piippuun.