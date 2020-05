Skanska kauppaa verkossa 12 hehtaarin loma-asuntoaluetta Tuosasta, lähtöhinta on 480 000 euroa

Rakentamattomalle alueelle on kaavoitettu 14 rantatonttia. Loma-asuntojen rakentaminen ei kuuluu Skanskan toimenkuvaan, siksi alue on laitettu myyntiin.

Rakennusyhtiö Skanska on laittanut Lappeenrannassa Tuosan saaressa sijaitsevan, rakentamattoman loma-asuntoalueen myyntiin.

12 hehtaarin suuruinen alue on myynnissä huutokaupat.com-verkkosivulla. Lähtöhinta on 480 000 euroa. Alueelle on kaavoitettu 14 rantatonttia. Teitä tonteille ei ole rakennettu.

– Meidän toimenkuvaamme ei tällä hetkellä kuulu loma-asuntojen rakentaminen. Olemme keskittyneet asuntorakentamiseen, lähennä kerrostalorakentamiseen kaupunkialueilla. Tuo on meille tarpeeton maa-alue, joka turhaan makaa meidän taseessamme, Skanska kotien maanhankintajohtaja Jussi Järvelä sanoo.

Hän kertoo, että yhtiö on aiemminkin myynyt joitakin sille tarpeettomia maita huutokaupat.com-palvelun kautta.

Loma-asuntoalueen huutokauppa päättyy 17. kesäkuuta. Torstaina alkuiltapäivästä yhtään tarjousta ei ollut tehty. Järvelän mukaan huutajat odottavat tyypillisesti viime hetkille, ennen kuin tekevät tarjouksia.

– Tiedämme, että tosi moni on käynyt sitä katsomassa ja laittanut sen seurantaan.

Järvelä kertoo, että Skanska on aiemmin käynyt keskusteluita monien alueesta kiinnostuneiden kanssa, mutta tyydyttävää tarjousta ei ole tullut.

– Jos emme saa meitä tyydyttävää tarjousta, sitten me emme voi sitä myydä. Sen jälkeen mietitään, mitä tehdään: kokeillaanko muita kanavia tai keinoja, vai lähdetäänkö esimerkiksi pilkkomaan ja myymään yksittäisiä lomarakennuspaikkoja.