Keskussairaalan kiireetön toiminta palautuu lähes ennalleen Eksotessa – Odotusajat venyivät kahdesta neljään kuukautta

Etelä-Karjalan keskussairaalan alas ajettu kiireetön leikkaus- ja poliklinikkatoiminta palautuu nopeasti lähes koronaa edeltävän ajan tasolle.

Tavoitteena on, että ensi maanantaihin mennessä kiireettömästä hoidosta 90 prosenttia on palannut ennalleen.

Terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote) sanoo, että ihan sataan prosenttiin ei koronan takia päästä.

– Edelleen on varauduttava koronaepäiltyjen hoitoon, jolloin esimerkiksi suojavarusteisiin pukeutuminen hidastaa hoitotyötä, selvittää Karhula.

Eksoten alueella on manantaihin mennessä ollut vain 18 todennettua koronatartuntaa. Sairaalahoitoa on tarvinnut muutama.

Odotusajat venyneet kahdesta neljään kuukautta

Karhula kertoo, että suunnitellut eli kiireettömät leikkaukset viivästyvät koronan takia kahdesta neljään kuukautta.

– Kaikkia tarvittavia leikkauksia eri aloilta tehdään lisääntyvällä volyymillä, sanoo Karhula.

Sairaanhoitopiirit saivat koronan takia oikeuden ylittää hoitotakuun. Myös Eksotessa hoitotakuu on ylittynyt joissakin tapauksissa.

– Tilanne ei ole kuitenkaan hälyttävä, koska Eksoten hoitojonot ovat olleet ennen koronaa lyhyet.

Jotkut asiakkaat ovat karsastaneet sairaalaan tuloa koronan takia.

– Sairaalaan on turvallista tulla, vakuuttaa Karhula.

Eksote on koko ajan tehnyt päivystykselliset ja esimerkiksi syöpäleikkaukset.

– Poliklinikoita on myös hoidettu etänä ja puhelimitse.

Suurimmat hoitotakuun ylitykset ovat olleet suun terveydenhoidossa.

Lääkärit eivät jääneet toimettomiksi

Lääkäriliiton tekemän koko maata koskeneen kyselyn perusteella jotkut lääkärit ovat jääneet osittain toimettomiksi, kun kiireetöntä hoitoa on ajettu alas.

Karhulan mukaan Eksoten lääkäreillä on yleensä riittänyt töitä. Ainoastaan suun terveydenhuollossa työpulaa oli hetkellisesti.

– Sairaalassa ja avoterveydenhuollon vastaanotoilla on niin paljon päivystyksellistä ja digitaalisesti sekä puhelimitse hoidettavaa työtä, että tekemistä on riittänyt. Hiljaisempaa aikaa on myös käytetty hyväksi niin, että esimerkiksi kotihoidon asiakkaisiin on pystytty paneutumaan aiempaa enemmän.

Eksote on jo lisännyt koronan takia suljettuja palveluita kuntoutuksessa, perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä avoterveydenhuollossa.

Infektiovastaanottoja ja sairaalan koronaosastoa ylläpidetään edelleen.

Valmiustasoa pidettävä yllä mahdollisen toisen aallon takia

Sairaalassa ei ole ollut viime päivinä yhtään koronatartunnan saanutta hoidettavana.

Valmiustaso on kuitenkin koko ajan olemassa ja muun muassa yksi osasto sairaalassa varattu koronapotilaille ja koronaepäillyille. Lisäksi on valmiutta tehohoitopaikkojen lisäämiseen tarvittaessa.

Armilan sairaalaan on perustettu yksi osasto korvaamaan keskussairaalan koronakohorttiosaston takia vähentyneitä hoitopaikkoja. Infektiovastaanotot toimivat edelleen.

Lisäksi muun muassa puhelinpalveluun on satsattu koronan takia.

– On selvää, että jo tämä varautuminen kasvattaa Eksoten kustannuksia tavanomaisesta, toteaa Karhula.

Karhula arvioi, että lähiviikot jatkunevat koronan kannalta rauhallisina. Kesällä tapauksia saattaa tulla enemmän, kun liikkuminen lisääntyy.

Koronaviruksen mahdollista toista aaltoa odotellaan.

– Jää nähtäväksi, tuleeko selkeästi isompaa aaltoa esimerkiksi syksyllä.

THL ja maan hallitus ovat puhuneet viime päivinä jopa koronaviruksen tukahduttamisesta ja siitä, ettei toista aaltoa välttämättä tulekaan, vaan tauti jää kytemään pitemmäksi aikaa.