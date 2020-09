Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin tammi-elokuun välillä 1 765 000 rajanylitystä.

Koronaviruspandemia on vähentänyt rajanylitysliikennettä merkittävästi edellisvuosiin verrattuna. Viime vuoden tammi-elokuuhun nähden rajanylittäjien määrä on pudonnut 66 prosentilla ja toissa vuoteen nähden 64 prosentilla.

Viime vuonna Kaakkois-Suomessa raja ylitettiin tammi-elokuun aikana 5 165 000 kertaa ja toissa vuonna vastaavana ajankohtana 4 873 000 kertaa, selviää Kaakkois-Suomen rajavartioston tiedotteesta.

Koronarajoitusten aikana kuukausittainen rajanylittäjien määrä on ollut Kaakkois-Suomessa 30 000–40 000 henkilöä.

Korona-aikana rajanylitykset ovat pääasiassa muodostuneet tavaraliikenteen kuljettajista, Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien paluuliikenteestä sekä EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten kauttakulkuliikenteestä.

Nuijamaalla pudotusta 65 prosenttia

Nuijamaalla raja on ylitetty tämän vuoden aikana 684 000 kertaa, kun vuonna 2019 rajanylittäjiä oli 1 973 000 ja vuonna 2018 1 779 000. Pudotusta viime vuoteen nähden on 65 prosenttia.

Elokuussa Nuijamaalla oli 14 000 rajanylittäjää. Viime vuoden elokuussa raja ylitettiin Nuijamaalla 312 000 kertaa.

Vainikkalassa tammi-elokuun välillä rajan on ylittänyt 123 000 henkilöä, ja pudotusta viime vuoteen on peräti 72 prosenttia. Elokuussa Vainikkalassa ei tehty yhtäkään rajanylitystä, kun edellisvuoden lukema oli 70 000.

Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla pudotus on ollut vähäisempää. Parikkalassa rajanylityksiä on tämän vuoden aikana kirjattu 14 000 ja pudotusta viime vuoteen on vain 16 prosenttia. Elokuussa Parikkalassa raja ylitettiin 1 850 kertaa.

Imatran rajanylityspaikalla tehtiin tammi-elokuun aikana 393 000 rajanylitystä. Vuosina 2018 ja 2019 vastaavana ajankohtana Imatralla oli yli miljoona rajanylittäjää.

Rajaliikenne on pudonnut Imatralla edellisvuosiin nähden 62 prosentilla. Tämän vuoden elokuussa Imatralla rajan ylitti 6 000 henkilöä, kun viime vuonna elokuussa rajanylittäjiä oli yli 163 000.

Maahantulo estettiin 55 henkilöltä elokuussa

Kaakkois-Suomen rajavartiosto aloitti elokuussa kaksi esitutkintaa valtionrajarikoksesta ja yhden esitutkinnan vaarallisen esineen hallussapidosta, rajavartioston tiedotteessa kerrotaan.

Elokuun aikana rajavartiosto määräsi 14 sakkoa, joista neljä määrättiin ajoneuvorikkomuksesta, kolme ulkomaalaisrikkomuksesta ja kolme kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Sakkoja määrättiin myös radiolaiterikkomuksesta sekä lievästä valtionrajarikoksesta.

Elokuussa maahantulo Kaakkois-Suomen rajalla estettiin 55 henkilöltä. Rajavartioston tiedotteen mukaan yleisimmät syyt liittyivät koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin.

Elokuun 14. päivä Imatran alueella havaittiin yhden henkilön luvaton rajanylitys Suomesta Venäjälle. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun.