Apua, kuinka harmaat ikkunat! Kevättalven kirkas auringonpaiste on ihana, mutta paljastaa armottomasti, jos ikkunoita ei ole aikoihin pesty. Kotitalousneuvoja Päivi Jukkara Etelä-Karjalan martoista, onko nyt hyvä aika pestä ikkunat?

— Kun lämpötila nousee päivällä plussan puolelle, toki ikkunat voi pestä. Itse tosin ryhdyn ikkunanpesuun yleensä vasta kesäkuussa, kun pahin siitepölyaika on ohi.

Marleena Liikkanen

Siitepölyn lisäksi ikkunat voivat keväällä likaantua siinä vaiheessa, kun hiekoitushiekkoja poistetaan.

Jos haluaa kuitenkin kodin jo nyt tulvivan valossa, pesupuuhiin kannattaa ryhtyä. Likaiset ikkunat voivat blokata jopa 40 prosenttia valosta.

Harva puunailee ikkunoita joka kuukausi, vaan kerran pari vuodessa riittää.

— Itse pesen kahdesti kertaa vuodessa, yleensä kesäkuussa ja lokakuussa, Jukkara sanoo.

Kaupoissa on ikkunanpesua varten tarjolla jos jonkinlaista apuvälinettä, mutta harva niistä on välttämätön. Riittää, että kotoa löytyy ämpäri pesuvedelle, siivousliina ikkunalasin pesemistä varten, ikkunan kuivaamiseen tarvittava lasta ja liina tai pyyhe, jolla lastan saa kuivaksi. Tärkeää pesutuloksen kannalta on, että lasta on laadukas eikä jätä viiruja.

Pesuaineeksi soveltuu esimerkiksi astianpesuaine tai mikä vain yleispuhdistusaine. Pari tippaa riittää pehmentämään veden. Jos et käytä pesuainetta liikaa, ikkunaa ei tarvitse huuhdella.

— Jos kotoa löytyy etikkaa, suosittelen lorauttamaan myös hieman sitä pesuveteen. Se lisää kirkkautta.

Ensimmäiseksi kannattaa kuitenkin siivota pölyt ja liat, jotka ympäröivät ikkunalasia eli imuroida tai pyyhkiä sälekaihtimet ja ikkunapuitteet.

Ennen vesipesun aloittamista lattia kannattaa suojata sanomalehdillä tai vaikkapa vanhoilla kylpypyyhkeillä.

Jukkara neuvoo aloittamaan ikkunanpesun uloimmasta lasista.

— Kostuta ikkunanpesin tai siivousliina kosteaksi, mutta ei kuitenkaan vettävaluvaksi. Pese todella likainen ulkoruutu pariin kertaan ennen lastan käyttöä. Likainen pesuvesi kannattaa vaihtaa tarpeeksi usein.

— Vedä lastalla yhdensuuntaisesti vaaka- tai pystyvedoin. Itse käytän vaakavetoja. Älä paina lastaa ikkunaa vasten liian kovaa. Kuivaa lasta liinaan aina ennen uutta vetoa, jolloin jälkiä jää vähemmän.

Viimeistelyyn sopii hyvin nukkaamaton mikrokuitu- tai säämiskäliina, jolla kannattaa lopuksi kuivata myös nurkat ja reunat.

Ikkunanpesuun liitetään usein mielikuva valtavasti urakasta. Päivi Jukkaran mielestä ehkä vähän turhaankin. Koko urakkaa ei ole pakko tehdä kerralla.

— Itse esimerkiksi keväällä siivoan huone tai kaksi kerrallaan. Siinä samalla saatan vaihtaa verhot tai ainakin tuulettaa ne.

Ikkunanpesuun voi suhtautua myös miellyttävänä hetkenä, jolloin voi rauhassa ajatella omia asioita tai kuunnella musiikkia tai äänikirjaa. Vaihtoehtoisesti ikkunanpesusta voi tehdä sosiaalisen tapahtuman ystävän kanssa ajatuksella, että pestään yhdessä teidän ja sitten meidän ikkunat.

— Ikkunanpesu on myös lahja, josta tosi moni varmasti ilahtuu, Päivi Jukkara sanoo.