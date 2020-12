Imatran kylpylässä on tullut jouluksi peruutuksia jonkin verran, erityisesti Uudeltamaalta.

Vallitseva koronatilanne vaikuttaa ihmisten joulunviettoon ja matkustamiseen. Koronan takia Imatran seudun kylpylähotelleissakin varausmäärät ovat edellisvuotta pienempiä.

Imatran kylpylään on jouluksi tehty varauksia jonkin verran, mutta majoittumaan vielä mahtuu. Koronatilanteen takia peruutuksia on tullut jouluksi jonkin verran, erityisesti Uudeltamaalta, kertoo toimitusjohtaja Ari Aspia.

– Varauksia jouluksi on vähemmän kuin viime vuonna. Ihmiset ovat koronatilanteen takia aika varovaisia, hän kertoo.

Kylpyläosasto on avoinna koronasta huolimatta normaalisti. Väljyyttä kylpylään on saatu sillä, että viidestäsadasta pukukaapista on käytössä vain joka toinen. Sen lisäksi kylpylän kaikki kuusi pukuhuonetta, pesutilaa ja saunaa ovat käytössä.

– Väkeä on käynyt kylpylässä ihan kohtuullisesti, mutta koska venäläiset puuttuvat, niin onhan siellä paljon vähemmän kuin normaalisti joulukuussa, Aspia kertoo.

Korona-aikana kylpylän puolella on myös tehostettu siivousta sekä lisätty opastusta turvaväleistä.

Rauhassa odotetaan mahdollisia tulevia rajoituksia

Holiday Club Saimaassa varaustilanne joulun suhteen näyttää ainakin toistaiseksi ihan hyvältä, vaikka varauksia onkin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Holiday Club Saimaan johtaja Anne Kaarnijärvi.

Tänä vuonna huoneistoja on varattu edellisvuotta enemmän, mutta vastaavasti hotellihuoneita vähemmän. Peruutuksia joulun ajalle on tullut Kaarnijärven mukaan toistaiseksi yllättävän vähän.

– Selvästi on havaittavissa, että asiakkaat odottavat mahdollisia uusia koronarajoituksia, joista kuulemme varmaan ensi maanantaina, hän sanoo.

Kylpylän puolella Holiday Club on rajoittanut asiakasmäärää, jotta turvavälejä on mahdollista noudattaa. Kylpylän puolella noudatetaan Lappeenrannan kaupungin uimahallirajoitusta ja asiakkaita otetaan sisään 50 prosenttia maksimimäärästä.

– Kylpylässä on käynyt väkeä ja se on päivittäin auki, mutta huomattavasti vähemmän ihmiset liikkuvat kuin aiemmin, Kaarnijärvi toteaa.