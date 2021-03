Imatran kaupunginjohtajaehdokkaat ovat keskiviikkona haastatteluryhmän tentattavana

Ryhmän tavoitteena on päättää keskiviikkona heti haastattelujen jälkeen, ketkä viidestä hakijasta laitetaan soveltuvuusarviointeihin. Haastattelut alkoivat aamulla kello 8.30 ja kestävät iltapäivään asti.

Hakijoista haastatteluvaiheeseen etenivät Kaisa Heino, Hanna Isbom, Ari Lindeman, Saku Tihveräinen ja Anu Sepponen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) lähtee haastatteluihin positiivisin odotuksin ja avoimin mielin.

– Siellä on hyvin erilaisiakin ihmisiä erilaisilla taustoilla. Yritetään parhaamme mukaan peilata hakijoiden ominaisuuksia niihin kriteereihin, jotka yhteisesti on hakuilmoitusvaiheessa päätetty ja linjattu toivottaviksi ominaisuuksiksi, hän sanoo.

Millaisiin asioihin ja kysymyksiin haastatteluryhmä tänään keskittyy? Anna Helmisen mukaan ainakin työhistorialla on merkitystä. Sen sijaan koulutus ja paperilla näkyvä osaaminen on jo haastatteluryhmän tiedossa.

– Haastattelu on persoonaan tutustumista ja toisaalta myös keskustellen ja kysyen haemme kokemuksen kautta hankittua tietoa, joka on tullut aikaisemmista työ- tai virkasuhteista ja elämänkokemuksista.

Hakijan kokemus, osaaminen ja valmius korostuu

Kun kaupungin korkeimpaan virkaan haetaan henkilöä, korostuvat hyvin erilaiset ominaisuudet, Helminen toteaa. Imatran pieni koko kaupunkina tekee sen, että kaupunginjohtaja on aidosti nyrkit savessa ja mukana työnteossa, eikä pelkästään keulakuvana.

– Siinä korostuu se, minkälaisia tehtäviä on tehnyt ja mikä se kokemus, osaaminen ja ennen kaikkea valmius on. Kyse on myöskin siitä, että tänä päivänä kuntasektorilla pitää elää hyvin tarkkaan ajassa ja olla ymmärrystä siihen, että tarvittaessa joudumme reivaamaan (muuttamaan) suuntaa aika nopeallakin aikataululla.

Anu Pakarinen Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen (sd.) ja valtuuston puheenjohtaja Niina Malm (sd.) kuuluvat haastatteluryhmään.

Imatralla kaupunginjohtaja on vahvasti mukana arkisessa organisaatiojohtamisessa ja kaupungin strategian kehittämisessä. Sen takia tietynlainen laaja-alaisuus ja isojen kokonaisuuksien hahmottaminen korostuu, Helminen huomauttaa.

– Näitä asioita yritetään saada selville. Meillä on kysymyspatteristo, joka käydään kaikkien kanssa läpi. Kun he vastaavat samoihin asioihin, yritämme löytää eroja painopisteissä, erilaisia vahvuuksia ja mahdollisesti kenties heikkouksiakin, joita väistämättä kaikilla on.

Soveltuvuustesteihin lähetettävät päätetään keskiviikkona

Haastatteluryhmällä on edessään työntäyteinen päivä. Ensimmäinen haastattelu käynnistyi kello 8.30 ja haastattelut jatkuvat pitkälle iltapäivään asti.

Kaupunginjohtajaehdokkaat jututetaan koronatilanteesta ja rajoituksista johtuen hybridimallilla. Haastattelutilanteessa fyysisesti ovat läsnä ehdokas, neljä haastattelijaa sekä konsultti. Loput kaksi haastattelijaa ovat mukana etäyhteydellä.

Haastatteluryhmään kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm (sd.), 1. varapuheenjohtaja Tommi Matikainen (kok.), 2. varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki (sin.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen, 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen (sd.) sekä 2. varapuheenjohtaja Mikko Airas (kok.).

Ryhmän tavoitteena on päättää tänään heti haastattelujen jälkeen, ketkä viidestä hakijasta laitetaan soveltuvuusarviointeihin.

Kaupunginjohtajan valinta on tarkoitus viedä valtuuston päätettäväksi 26.4. Sitä ennen asiaa käsitellään vielä kaupunginhallituksessa.