Keskelle koronakevättä saatiin Imatralla pari viikkoa sitten yksi päivittäistavarakauppaan liittyvä mielenkiintoinen uutinen. Kesko haluaa Lappeentien pienelle K-marketille lisää toimitilaa, ja sitä olisi sopivasti tarjolla tien toisella puolella.

Urheiluliike Kisa Immosen 1 334 neliömetrin suuruinen liikerakennus valmistui Lappeentien varteen vuonna 2009. Viime aikoina yrityksen oma tilantarve on vähentynyt merkittävästi, kun myytävien tuotteiden kirjoa on karsittu.

Nyt taloa on tulossa täyttämään ruokakauppa.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Kisan tiloissa ei elintarvikekauppaa voi harjoittaa, mutta Imatran kaupunki on tullut elinkeinopolitiikassaan notkeammaksi, ja kaavamuutos on jo lautakuntatasolla hyväksytty.

Kaavamuutosta perustellaan palvelujen parantamisella. Läntisen Imatrankosken ja Saareksiinmäen ikääntyvällä väestöllä on kasvava tarve lähipalveluihin.

K-ryhmän muutto Lappeentiellä vasta ensi vuonna

Kun uutinen K-marketin muuttosuunnitelmista tuli julkisuuteen, alkoi myös spekulointi, onko Kesko vuokraamassa koko Kisan rakennuksen ja nouseeko Lappeentien varteen mahdollisesti K-supermarketin kyltti.

Keskon Itä-Suomen kauppapaikkapäällikkö Jesse Kohosen mukaan suunnitelmia K-marketin tarvitsemista neliömääristä on olemassa, mutta ne tarkentuvat vasta, kun kaavan nähtävilläoloaika ja valitusaika päättyvät toukokuun lopussa.

Alustavan suunnitelman mukaan Kesko on vuokraamassa K-marketille hieman yli puolet Kisan rakennuksen tiloista. Muutto Lappeentien toiselle puolelle tapahtunee vasta ensi vuoden puolella.

Jarmo Hämäläinen Kesko aikoo pitää ruokakaupan myös Imatran ydinkeskustassa, Väärässätalossa Kesko on ollut vuokralaisena pian kymmenen vuotta.

Keskon ruokakaupat ovat hakeneet Imatrankoskelta sopivia tiloja useamman kerran sen jälkeen, kun Vääräätaloa vastapäätä sijainnut, 1970-luvulla rakennettu iso K-market purettiin 2000-luvun alussa pois kauppakeskus Koskentorin alta.

Vanhan K-marketin paikalle nousi Koskentorissa vaatekaupan ketjumyymälöiden rivi. Kesko avasi uuden päivittäistavarakauppansa torin alakulmassa Einonkadun risteyksessä, mutta kaupankäynti uudessa paikassa ei lähtenyt odotetusti liikkeelle.

Muutamien vuosien aikana paikalla ehti olla niin Cassa kuin K-supermarket, mutta kauppapaikka osoittautui pettymykseksi.

Seuraava muutto tapahtui, kun Imatrankosken Euromarket sulki ovensa Väärässätalossa vuoden 2010 lopussa. K-supermarket siirtyi entisen kilpailijansa tiloihin, mutta otti käyttöönsä vain osan niistä.

Euromarketin viimeisinä vuosina Väärääntaloon suunniteltiin remonttia. Vuonna 1940 valmistunut rakennus oli peruskorjauksen tarpeessa. Katto vuoti ja rakenteissa oli vikaa.

Peruskorjaukseen valittiin jo tekijäkin, mutta remontti siirtyi ja on tekemättä yhä tänä päivänäkin. Vanha rakennus on korjauksen tarpeessa, mutta kiinteistön tanskalainen omistaja ei ole sitä kiirehtinyt.

Imatrankoski on tärkeä kauppapaikka Keskolle

K-supermarketin kylttien siirtämistä Lappeentien varteen Kesko ei kuitenkaan valmistele.

Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen muistuttaa, että Imatrankoski on niin tärkeä kauppapaikka, että Kesko ei halua jättää sitä yksin S-ryhmän haltuun.

Tiettävästi K-supermarketille on tarjottu tiloja Imatrankoskella Napinkulmaan suunnitellusta uudesta liiketalosta. Sen rakennuksen toteutumista jarruttaa kuitenkin kaksi asiaa: kaavasta tehty valitus ja koronavirus.

Kuosmasen mukaan Keskolla on toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimus Vääräntalon kauppatiloista, eikä akuuttia suunnitelmaa muualle muutosta ole, mutta tilannetta seurataan.

Jarmo Hämäläinen Lappeentien Kisan tiloista suuri osa siirtyy ensi vuonna K-marketin käyttöön.

Keskolla ei ole Imatralla kauppojen rakennussuunnitelmia, mutta sopivia vuokratiloja yhtiö tarkkailee. Kun Kesko vuonna 2016 osti Suomen lähikaupan myymälät eli Siwat ja Valintatalot, yhtiö ei ostanut seiniä, vaan vuokratiloissa toimivia yrityksiä.

Parissa vuodessa yhtiö muutti Siwat ja Valintalot K-marketeiksi ja teki ketjusta kauppiasvetoisen. Yhdellä kauppiaalla voi olla useampikin kauppa.

Etelä-Karjalassa Kesko osti Suomen lähikaupalta 22 kauppaa, joista 17 toimii yhä K-marketin kyltin alla. Imatralla K-marketeista ovat ovensa sulkeneet Tienharanmäen, Tainionkosken ja Sienimäen kaupat.

Neljä vuotta sitten tehdyssä kaupassa Keskon haltuun siirtyi hyvin erikokoisia kauppoja. Pienimmät ovat hieman elintarvikekioskia suurempia ja suurimmat 1 200 neliön kokoisia.

Lappeentien K-market siirtyy muuton jälkeen kauppojen kokovertaliussa pienten myymälöiden joukosta isokokoisempien ryhmään.

Eekoon suurin satsaus on Lappeenrannassa

Kesko ja S-ryhmä ovat Suomessa päivittäistavarakaupan kaksi jättiläistä. Tämä näkyy kaupan asetelmissa Imatrallakin. Kaupparyhmien lippulaivat Prisma ja Citymarket ovat ankkuroituneet Mansikkalaan, joka on vakiintunut kaupan suuryksiköiden paikaksi Imatralla.

Imatrankoskelle ja Vuoksenniskalle ovat jääneet seuraavan kokoluokan K-supermarket ja S-market.

Imatrankoskella seuraava liike kaupan muutoksissa saattaa olla S-marketin laajennus. Imatrankosken ydinalueen asemakaavamuutos avaa S-marketille laajennusmahdollisuuden kaupan nykyisen yläparkkipaikan alueelle Olavinkadun varteen.

Muutoskaava on menossa vielä kevään aikana kaupunginhallituksen käsittelyyn, mutta kokonaan toinen asia on, missä vaiheessa Etelä-Karjalan osuuskaupalla on tarve laajentaa marketin tiloja. Tällä hetkellä EeKoon suuri satsaus on Lappeenrannan Prisman laajentaminen.