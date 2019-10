Kuivuuden uhka on lientynyt Saimaalla ja pohjavesissä — Pohjavesien pinnan lasku on pysähtynyt, mutta maaperä tarvitsee vielä lisää sateita

Saimaan ja pohjavesien pinnan lasku on pysähtynyt runsassateisen lokakuun alun ansiosta. Maaperässä on vielä kosteusvajetta.

Saimaan ja maaperän vesitilanne on parantunut lokakuun aikana syyskuuhun verrattuna. Saimaan pinnan ja pohjavesien pinnan lasku on pysähtynyt.

Saimaan vedenpinta pysyy tällä tietoa normaalin vaihteluvälin sisällä loppuvuonna. Pohjavedet ovat edelleen alhaalla ja kaipaavat lisää sateita.

Kuukausi sitten Saimaan pinta näytti laskevan niin alas, että Vuoksen juoksutusta pitäisi supistaa luonnontilaisesta.

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kertoo, että viime aikojen sateet ovat korjanneet tilannetta. ELY harkitsi vielä syyskuun puolivälissä Vuoksen juoksutuksen vähentämistä.

Mika Strandén Saimaan pinta pysyy tällä tietoa nykyisellään eikä enää laske.Kuvassa Lappeenrannan Tyysterniemen venerannan laituri syyskuun alussa.

Saimaan pinta on silti alhaalla: noin 40 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Vuoksen vesistöalueella satoi syyskuussa 55 millimetriä, kun pitkänajan keskiarvo on 64 milliä. Syyskuun sateet eivät Höytämön mukaan olleet sitä, mitä toivottiin.

Lokakuun alku on ollut sateinen. Höytämö kertoo, että lokakuun viiden ensimmäisen päivän aikana satoi peräti 40 millimetriä. Vettä on tullut sen jälkeenkin.

Mika Strandén Lappeenrannan Tyysterniemen rantaa vuosi sitten.

Etelä-Karjalassa on Suomen ympäristökeskuksen tietokonemallin mukaan satanut viimeisen 30 päivän aikana 80—110 millimetriä.

Maankosteuden vajaus on pienentynyt syyskuusta, mutta vajausta on edelleen. Etelä-Karjalassa vajaus on luokkaa 30—90 millimetriä. Tuo määrä vettä pitää sataa, jotta maankosteus on tasapainossa. Arvio perustuu Suomen ympäristökeskuksen tietokonemalliin.

Mika Strandén Saimaan rantaa syysmyrskyssä. Arkistokuva.

Hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että pohjaveden pinnan aleneminen näyttää pysähtyneen suuressa osassa maata.

Tästä eteenpäin pohjavedet alkavat pikkuhiljaa täydentyä. Pohjavesitilanne korjaantuu Orvomaan mukaan hitaasti, koska takana on kaksi peräkkäistä kuivaa kesää.

— Toivotaan, ettei talvi tule aikaisin ja vettä sataa runsaasti, Orvomaa sanoo.