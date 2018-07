Marina Heinonen toivoo ihmisten tekevän ruokakaupassa tietoisia valintoja eikä kouhottavan trendien perässä. Mustikka on terveellistä, mutta superfoodiksi sitä ei ole todistettu.

Marina Heinosella on harvinainen huoli: loma on loppumassa, ja mustikkaa on kerättynä vasta joitakin kymmeniä litroja.