Jenna Vertanen seuraa Suna Kymäläistä Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtajana

Ruokolahden valtuuston uusi puheenjohtaja on Jenna Vertanen (sd.)

Vertanen päihitti äänestyksessä Esko Ijäksen (sd.). Vertanen sai 15 ääntä ja Ijäs 11 ääntä. Äänestyksessä annettiin myös yksi tyhjä ääni.

Tea Ainoa (sd.) esitti Vertasta valtuuston puheenjohtajaksi, minkä jälkeen Timo Salmisaari (sd.) ilmoitti, että SDP:n valtuustoryhmällä ei ole yhteistä ehdokasta valtuuston puheenjohtajaksi.

Tämän jälkeen Mika Vanhatalo esitti Ijästä valtuuston puheenjohtajaksi.

Vertanen on Ruokolahden sosialidemokraattien puheenjohtaja ja Ijäs SDP Ruokolahden puheenjohtaja.

Ruokolahden kunnanvaltuusto valitsi uuden puheenjohtajan Suna Kymäläisen (sd.) tilalle, joka menetti paikkakunnalta pois muuttamisen myötä vaalikelpoisuutensa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että valtuusto tarvitsi uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jenna Vertanen: Demariyhdistyksillä erilaiset näkemykset ehdokkaasta

Jenna Vertanen kuvailee oloaan häkeltyneeksi, mutta iloiseksi.

– Tulos on aina yllätys, kun äänestetään, mutta tässä ollaan nyt, Vertanen kertoo tuoreeltaan kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Yhteistyö ja avoimuus ovat niitä kulmakiviä, joihin nojautuen Vertanen lähtee vetämään valtuustoa.

– Meillä on niin hieno kunta, että tarvitaan vielä lisää positiivisuutta kaikkeen tekemiseen. Meillä on tiukka vaalikevät tulossa, mutta paljon muitakin tärkeitä asioita. Tavoitteena on tehdä Ruokolahdesta entistäkin parempi paikka elää, Vertanen sanoo.

Työt valtuustolla eivät ainakaan lopu, sillä maanantain valtuustokokouksessa jätettiin kaikkiaan kahdeksan valtuustoaloitetta.

Teemoina olivat muun muassa pysyvien asukkaiden houkuttelu kuntaan, luonnonniityn perustaminen Pappilanpellolle, taiteiden ja kulttuurin monitoimikeskuksen perustaminen ja hyvinvointiaseman kesäsulun peruminen.

– Ei tässä hanskoja heitetä tiskiin, vaikka tätä valtuustokautta on enää vähän jäljellä.

Suna Kymäläinen: Aikamoinen valtuusto saatiin aikaiseksi

Valtuuston puheenjohtajuuden ja muuton myötä myös Ruokolahden kotikuntanaan taakseen jättävää Suna Kymäläistä muistettiin muun muassa kukkakimpulla ja Ruokolahti-viirillä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.) piti Kymäläiselle puheen, jossa muisteltiin Kymäläisen pitkää taivalta Ruokolahden päätöksenteossa.

Kokous päättyi Kymäläisen kiitoksiin. Hän muisteli omassa puheessaan sitä, kuinka tuli ensimmäistä kertaa valtuustosaliin vain parin viikoinen ikäisen vauvansa kanssa.

– Nopeasti opin sen, että politiikassa ei jaeta pikavoittoja, vaan tuloksia saavutetaan sinnikkyydellä. Muiden arvostaminen on suurin viisaus, eikä yksin tekemällä pärjää, Kymäläinen lausui.

Hänen mukaansa erilaiset mielipiteet tekevät politiikasta mielestä ja ruokkivat sitä intohimoa, joka päättäjät on politiikan pariin ajanut.

– Mikään ei olisi mielenkiintoista, jos aina oltaisiin samaa mieltä.

– Aikamoinen valtuusto saatiin tänäänkin aikaiseksi: paljon varavaltuutettuja, paljon aloitteita, äänestys... Värikkäänä tuntuu päätöksenteko säilyvän, ja hyvä niin.