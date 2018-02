Metsä jeesaa Ruokolahden seurakuntaa lähivuosinakin: Puukaupoista tulossa lähes miljoona euroa Kirkkoneuvosto käsittelee vuosien 2018—2027 metsäsuunnitelmaa tänään. Raimo Eerola Seurakunnan metsäomaisuus on suurelta osin vanhaa perua, mutta jonkin verran metsää on myös ostettu sijoituskohteeksi.

Ruokolahden kirkkoneuvosto perehtyy tänään seurakunnan metsäomaisuuteen, kun hyväksyttäväksi tulee metsäsuunnitelma vuosille 2018–2027.

Suunnitelman on laatinut metsänhoitoyhdistys.

Suurimmat yhtenäiset metsäalueet seurakunta omistaa Käringin ja Imatran kunnanrajan välimaastosta.

Lopullisesti metsäsuunnitelman hyväksyy kirkkovaltuusto.

Hakkuita tehdään 24 000 kuutiota

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Ruokolahden seurakunnan metsistä arvioidaan hakattavan 24 000 kuutiota puuta.

Puukaupppojen tuotoksi arvioidaan hiukan alle 900 000 euroa. Tulot jakautuvat kymmenelle vuodelle epätasaisesti, sillä joka vuosi hakkuita ei tehdä.

Metsänhoitotöiden kustannukset ovat samaan aikaan noin 146 000 euroa, joten arvioitu nettotulos kymmenen vuoden aikana on yhteensä 750 000 euroa.

— Voi ajatella, että kyseessä on mukava lisä seurakunnan talouteen. Metsäomaisuuden varaan taloutta ei kuitenkaan pidä laskea. Pyrimme elämään niin, että muut tulot kattavat menot, kommentoi seurakunnan talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen.

Metsää yli 500 hehtaaria

Seurakunnan metsät ovat hajallaan eri puolilla Ruokolahtea. Tiloja on kaikkiaan 14, joissa metsää on yhteensä runsaat 500 hehtaaria.

Siellä sijaitsee myös seurakunnan ainoa suojelumetsä, Metso-ohjelman aikana rauhoitettu yhdeksän hehtaarin kohde.

Kyseessä on Häkkinen-Paanasen mukaan ikimetsän tyyppinen kohde, joka on välttynyt hakkuilta ja jossa on sen johdosta paljon muun muassa lahopuuta.