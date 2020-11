Tornator oli aiemmin kova yhteisöverojen maksaja – Viimeisinä kolmena vuonna yhtiö ei ole veroja maksanut

Rahoitusjohtaja Antti Siirtolan mukaan yhtiön rahoituseriin on kohdistunut kumulatiivisia tappioita noin 80 miljoonan edestä.

Imatralla kotipaikkaansa pitävä metsäyhtiö Tornator ei ole maksanut viime vuosina yhteisöveroja lainkaan.

Vielä 2010-luvun puoliväliin mennessä yhtiö oli yksi suurimmasta yhteisöveron maksajista Etelä-Karjalassa.

Taustalla on kirjanpitokäytäntöjen muutokset ja korkoihin sidottujen sijoitusten tulosvaikutus. Esimerkiksi viime vuonna markkinakorkojen voimakas lasku painoi yhtiön korkoinstrumenttien käypiä arvoja niin, että niiden tulosvaikutus ennen veroja oli 47 miljoonaa euroa miinuksella.

– Verotettava tulos on ollut jopa miinuksella. Taustalla on kirjanpitotavan muutos. Emoyhtiö siirtyi kansainväliseen kirjanpitoon. Konserni on ollut siinä jo aiemmin, sanoo Tornatorin talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola.

Siirtolan mukaan yhtiön rahoituseriin on kohdistunut kumulatiivisia tappioita noin 80 miljoonan edestä.

– Yhtiö on maksanut niitä takautuvasti pois viimeisen kolmen vuoden aikana niin, että jäljellä on enää noin kolme miljoonaa euroa.

Siirtola uskoo, että veronmaksukyky palaa kuluvan vuoden verotuksessa.

Operatiivinen liikevoitto 74,7 miljoonaa euroa

Tornatorin operatiivinen liikevoitto oli viime vuonna 74,7 miljoonaa euroa ja operatiivinen nettotulos 42,7 miljoonaa euroa.

Tornatorin suurin omistaja 41 prosentin osuudella on Stora Enso. Suurimpiin omistajiin kuuluvat myös eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma.

Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa.

Nykyinen Tornator syntyi vuonna 2002 Stora Enson siirrettyä metsäomaisuutensa uuteen yhtiöön.