Ylämaan nuorisoseurantalolla mahdollinen öljyvahinko — Maanalaisesta öljysäiliöstä löydettiin reikä

Ylämaan nuorisoseurantalon öljysäiliöstä on mahdollisesti vuotanut öljyä maaperään. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai tiedon mahdollisesta öljyvahingosta perjantaina aamulla. Päivystävän palomestarin Toni Jaakon mukaan öljyvahinkoa vasta epäillään.

— Ei voida sitä varmistaa, koska öljysäiliö on vielä maan alla. Saattaa mennä päiviä ennen kuin saadaan ylös tuo ihan mahdottoman iso säiliö.

Öljysäiliön pohjassa havaittiin reikä tarkastuksen yhteydessä. Jaako arvelee, että reikä on voinut syntyä metallisäiliöön korroosion tuloksena.

— On hyvin vahva epäily, että öljyä on päässyt maaperään, sillä kyseessä on maanalainen öljysäiliö.

Jaakon mukaan öljysäiliön kunnosta huolehtiminen on kiinteistönomistajan vastuulla.

— Nyt on ilmeisesti tehty ihan asianmukaisesti määrätyin tarkastusvälein tämä tarkastus.