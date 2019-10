Vuoden parhaat jäynät julkistetaan Lappeenrannassa tiistaina — Teekkarit puijasivat kouvolalaisia finaalipäivänä

Suomen parhaat teekkarijäynääjät kisailivat valtakunnallisen jäynäkilpailun voitosta Kouvolassa maanantaina.

Jäynägaala eli jäynien katselmointi ja voittajien julkistamistilaisuus pidetään Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tiistaina. Tilaisuus on Viipuri-salissa Skinnarilassa kello 13—15.

Tekniikan akateemiset TEK kertoo tiedotteessa, että Kouvolan Veturissa paikalliset pääsivät vastailemaan erinäisiin kysymyksiin kotipaikkakunnastaan. Vastausten perusteella tekoäly loi heille vähän paremman tulevaisuuden Kouvolan, jota saattoi tarkastella virtuaalilasien läpi.

Todellisuudessa kyse oli siis tamperelaisten arkkitehtiopiskelijoiden teekkarijäynästä. TEKin vuosittain järjestämiin jäynäämisen SM-kisoihin selvittivät tiensä joukkueet Oulusta, Tampereelta ja Espoosta.

Jokainen jäynäjoukkue oli tehnyt kisaa varten myös ennakkojäynän.

— Jäynääminen on olennainen osa teekkarikulttuuria. Tarkoituksena on hauskuuttaa niin tekijöitä, jäynän kohteeksi joutuvia kuin myös suurta yleisöä. On tosi tärkeää, että jäynätyillä on hyvä mieli sekä jäynän aikana että sen jälkeen, sanoo kisan ylipäätuomari ja TEKin nuorten valiokunnan puheenjohtaja sekä turkulainen teekkari Asser Junnila tiedotteessa.